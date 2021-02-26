Руководитель управления культуры акимата Костанайской области Ерлан КАЛМАКОВ сегодня, 26 февраля, рассказал о том, как его ведомство поддерживало братьев Жазыкпаевых в конкурсе Х-фактор. Он отметил, что поддержку начали оказывать ещё до того, как дуэт стал участником телепроекта.

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- Я думаю, вся Костанайская область гордится своими талантами, - сказал Калмаков. - Я просто хочу немного уйти в историю. Мы проводили в 2017 году международный вокальный конкурс "Алтын микрофон". Мы были свидетелями того, как Бекболат стал обладателем гран-при. Тогда все члены жюри во главе с Кенесом Дюсекеевым признали талант нашего молодого исполнителя. Как показала история (в соцсети Instagram дуэта - "НГ"), Айдар также участвовал в конкурсе "Х-фактор. Дети" и тогда выбрал Айсулу Туткушеву своей наставницей. Я думаю, эти случайности не случайны. Ребята долго шли к победе, это говорит об их устойчивом развитии и большой любви к искусству.

Отвечая на вопрос корреспондента "НГ", Калмаков пояснил, что в ноябре и декабре 2020 года управление помогло дуэту с организацией репитиций.

- Наши специалисты помогали в подготовке к конкурсу, я думаю, что это пошло на пользу, - отметил руководитель управления культуры. - Также на протяжении всего проекта мы обеспечивали информационную поддержку братьям. Отделы и дома культуры, все наши учреждения, которые продвигали наших участников на аккаунтах своих соцсетей, а также в местных и региональных СМИ. Я думаю, что здесь, прежде всего, нужна была психологическая поддержка. Кроме того, в рамках наших программ финансирования участия в республиканских и международных конкурсах мы сумели оказать, может, и не совсем большую, но финансовую поддержку. Я думаю, в целом поддержка талантливых ребят продолжится. Это касается не только дуэта Bro. Мы такую работу проводим не первый год и в первую очередь поддерживаем тех, кто становится победителем проекта "Алтын микрофон". И братья Жазыкпаевы - реальный показатель того, как наша поддержка помогает костанайцам стать известными на территории всей страны.

Ерлан Калмаков выразил надежду, что Бекболат и Айдар Жазыкпаевы смогут вживую порадовать костанайцев своим выступлением, когда будут сняты все карантинные ограничения.