Финал 8 сезона телевизионного проекта прошел в субботу, 20 февраля. Братья Айдар и Бекболат ЖАЗЫКПАЕВЫ из п. Кушмурун Аулиекольского района в гранд-финале исполнили песню "Soledad" и в результате SMS-голосования стали победителями конкурса.

В качестве главного приза они получили 7 млн тенге. Сегодня, 26 февраля, на перроне железнодорожного вокзала в Костанае артистов встречали десятки поклонников.

Встречающие, в основном студенты КРУ им. Байтурсынова и родственники Бекболата и Айдара, собрались на вокзале примерно за полчаса до приезда поезда. Они заготовили несколько плакатов и кричалки. Самая популярная: "Вы лучшая команда, доказывать не надо! Победу одержали, соперников порвали!".

- На нашей кафедре учится Бекболат, он пришел к нам ещё совсем парнишкой, сразу мы в нём увидели творческую личность, - рассказала "НГ" профессор кафедры искусств при КРУ им. Байтурсынова Салтанат ЖАКАЕВА. - Казалось бы, приехал парень с глубинки. Но Бекболат очень талантливый, поэтому с 1 курса проявляет себя в разных концертах и конкурсах, постоянно развивается. Хорошо учится, должен в этом году закончить. Нам повезло, что его отъезд совпал с введением дистанционного формата обучения, поэтому он и участвовал в конкурсе, и продолжал своё обучение.

- Сегодня очень много людей приехали встречать дуэт. Вы не боитесь заболеть? - спросил корреспондент "НГ".

- Боимся, но мы приняли все меры. Это ещё не большая толпа! Вы не представляете, должно было ещё больше человек встречать. Мы никого особо не приглашали, никого не заставляли. Планировали, что от университета будет, максимум, человек 10. Но как заставишь истенных фанатов сидеть дома...

Айдар и Бекболат вышли к встречающим вместе с сертификатом на 7 млн. Их сразу обступили люди, обнимали, поздравляли с победой, фотографировались.

- Всем спасибо, очень хорошо встретили! - сказал в своём комментарии для "НГ" Айдар Жазыкпаев. - Было очень приятно. Мы не ожидали, что будет так много народа. Мы очень долго шли к этому конкурсу. Наша задача была - просто пройти от одного эфира до другого. Но в гранд-финали пришло понимание, что нужно победить! Понимали, что нет дальше этапов. Цель была уже только на победу, и мы это сделали. Была уверенность, вот здесь вот (указывает на сердце - "НГ"), что мы победим.

На 12.00 запланирована пресс-конференция дуэта "Bro" в Региональной службе коммуникаций.

Фото Ксении РЕБИК