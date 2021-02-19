Допрос потерпевших по делу о хищении зерна крестьянских хозяйств (КХ) аркалыкского региона Костанайской области продолжили 18 февраля.

Уголовное дело рассматривают в суде № 2 Костаная, обвиняются трое: Нурлан ТЛЕУБАЕВ, Самат СУЛЕЙМЕНОВ и Алмат ШАМШАДИНОВ.

Алмат Шамшадинов

Согласно материалам дела, они закупали и перепродавали зерно самим себе с целью хищения и увода почти 1,5 млрд тенге в российскую фирму. Договоры с главами КХ заключало ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К», директором которого являлся Алмат Шамшадинов, но фактически фирма принадлежала Тлеубаеву.

По делу проходят 72 потерпевших глав КХ, которых допрашивают уже несколько дней. Некоторые из них, как выяснилось, претензий к обвиняемым не имеют. В частности, глава КХ «Гаухар» Айгуль ГАБСАЛЫКОВА, которую допросили 18 февраля.

- С «Зерновым пулом» я работала с 2007 года, никогда проблем с ними не было, - сообщила в суде Габсалыкова. - Они никогда не обижали, зерно покупали по высокой цене, вовремя рассчитывались. В прошлом году они взяли у меня зерно примерно на 18 млн тенге. Обещали рассчитаться до апреля, большую сумму отдали, а потом стали платить частями: где-то по миллиону в месяц. На данный момент они полностью со мной рассчитались.

- Вы подвали гражданский иск о возмещении 6,5 млн тенге. Сейчас эти деньги вам вернули? - поинтересовался прокурор Еркин КУРМАНАЛИНОВ.

- Когда все крестьянские хозяйства начали шуметь, я молчала, - ответила Габсалыкова. - Потом приходили проверяющие, позже я подала иск на 6,5 млн тенге. Но еще до начала суда «Зерновой Пул» со мной рассчитался, поэтому от иска я отказалась, претензий не имею.

В это день должны были допросить еще нескольких потерпевших, но, как сообщил суду гособвинитель, «большая часть не выходит на связь».

На прошлом судебном заседании адвокаты всех подсудимых ходатайствовали об исключении из числа потерпевших 21 главы КХ, так как они себя таковыми не считает. Защитники уточняли, что некоторые главы КХ добровольно отказались от претензий, потому что сумма ущерба фермерам была погашена еще до начала разбирательств по уголовному делу. Судья это ходатайство отклонил и согласился с государственным обвинителем в том, что сначала опросить всех потерпевших, чтобы выяснить, кто реально отказывается от исков. И только после изучения материалов дела обещал рассмотреть ходатайство адвокатов.

Очередное заседание по этому делу назначено на 1 марта.

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