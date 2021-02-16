Уголовное дело в отношении трех жителей области Нурлана ТЛЕУБАЕВА, Самата СУЛЕЙМЕНОВА и Алмата ШАМШАДИНОВА начали рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 16 февраля.

Самат Сулейменов и Нурлан Тлеубаев

Согласно материалам дела, в 2018 году обвиняемые подписали договоры с несколькими десятками крестьянских хозяйств (КХ) аркалыкского региона на покупку пшеницы и ячменя, вывозили товар, но за него не рассчитались. Договоры с главами КХ заключало ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К», директором которого являлся Алмат Шамшадинов, но фактически фирма принадлежала Тлеубаеву. Закупали от 10 до 500 тонн зерна. Самой крупной партией считалось приобретение 500 тонн зерна, которую оценивали в 31 млн тенге.

- В общей сложности договоры были составлены на покупку 23 152 тонн зерна на сумму 1 428 905 538 тенге, - зачитал обвинительное заключение прокурор Еркин КУРМАНАЛИНОВ. - Злоупотребляя доверием глав крестьянских хозяйств, с целью сокрытия хищения денежных средств и путем создания мнимых обстоятельств по невозможности возврата денежных средств Тлеубаев разработал преступную схему, в которую вовлек Сулейменова и Шамшадинова. В сентябре, октябре и ноябре Тлеубаев заключает договоры между ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К» и ТОО «Айк Инвест», через которое продает зерно за пределы Казахстана. Полученные средства оседают на счетах ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К». Чтобы их скрыть, Тлеубаев создает мнимую задолженность «Зернового пула» перед другим предприятием — ТОО "Grane Export NS”, которое фактически тоже принадлежало Тлеубаеву.

Мнимая задолженность создали по следующей схеме: ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К» якобы выкупает у ТОО "Grane Export NS” 12% доли уставного капитала и вкладывает их в ТОО «Фингрейн-Мин», зарегистрированное на территории России. ТОО «Фингрейн-Мин» фактически тоже принадлежит Тлеубаеву. Таким образом подсудимый, по сути, просто перегонял деньги, полученные от продажи зерна, от одного своего предприятия другого, пока не вывел их в РФ.

- Вложенные в ТОО «Фингрейн-Мин» средства составили 428 571 428 российских рублей, или 2 млрд 400 000 тенге, - сообщил гособвинитель. - Покупка 12% доли уставного капитала и вложение в ТОО «Фингрейн-Мин» была проведена без фактической оплаты. Таким образом, Тлеубаев, Сулейменов и Шамшабинов обвиняются по ст. 190 ч. 4 УК РК (хищение в особо крупном размере).

Тлеубаев и Шамшадинов содержатся в СИЗО, Сулейменов - под домашним арестом. Все трое вину не признали. Их адвокаты ходатайствовали об исключении из числа потерпевших 21 главы КХ, так как по делу проходят 72 потерпевших, но часть из них таковыми себя давно не считает. Защитники пояснили, что некоторые главы КХ добровольно отказались от претензий, потому что сумма ущерба фермерам была погашена еще до начала разбирательств по уголовному делу. Судья отклонил это ходатайство до изучения материалов дела.

Один из адвокатов также ходатайствовал о приобщении к материалам дела справки из Торгово-Промышленной палаты (ТПП) о том, что средняя стоимость зерна на рынке в 2018 году составляла 54 000 тенге за 1 тонну, а ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К» покупало зерно у КХ по 63 000 тенге за 1 тонну, то есть выше среднерыночной - "с целью поддержки фермеров". Справку из ТПП судья к делу приобщил.

Очередные слушания по этому делу пройдут до конца этой недели.