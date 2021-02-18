15 февраля, около 3 часов дня, жители пригорода Костаная - поселка Амангельды (бывший Красный Партизан) - Лариса ВЕРТНЯКОВА и Павел САЛЕНЧУК нашли труп своей собаки Джекки возле крыльца их дома № 5 по улице Северной.

Пса Джекки сотрудники службы отлова убили с помощью препарата «Адилин» / Фото Павла СЕЛЕНЧУКА



Павел сделал запись на камеру телефона. На земле, где лежал Джекки, остался след от тела, когда все вокруг присыпало снегом. Собаку убили дротиком со спецпрепаратом.

Павел позвонил в полицию, но его направили в службу iKomek (109), а там - в службу отлова. Где сообщили, что сотрудники скоро подъедут. Вскоре позвонили из полиция и тоже пообещали приехать.



- Служба отлова заявила нам, что собака якобы была за воротами. Хотя как она могла так добежать? - рассказает на видео Павел. - Свою фамилию приехавший мужчина не назвал, показывать лицо не хотел - убегал.

Владельцы собаки подтверджают, что Джекки был не привязан и без ошейника, но отмечают: от крыльца до забора 10 метров, забежать с улицы пес после выстрела не успел бы.

- Я выстроила логическую цепочку гибели моей собаки и поняла, почему сотрудники службы отлова прятались и убегали, - говорит Лариса Вертнякова. - Если они убивают собаку, то должны ее забрать. Они сказали, что снотворное действует 10 минут. Они что, собак по всей деревне ищут? Собаки умирают сразу. Так не может быть, чтобы они выстрелили, 10 минут ждали, когда она сдохнет, и потом ее забрали. А если бы мой пес не добежал до дома? Собаки боятся шума, поэтому он сразу побежал домой. Я думаю, они ее догоняли, а когда поняли, что она во двор забежала, просто зайти побоялись. Стыдно им было, что у собаки хозяева есть.

У службы отлова своя версия, противоположная. Как сообщил "НГ" и. о. руководителя КГП «Костанайская городская ветстанция» Кайрат КАЙНУЛДИН, заявку от жителей п. Амангельды, которые жаловались на массовое скопление бродячих собак, приняли сотрудники iKomek. Жители сообщали, что животные могут быть опасны для детей, которые по утрам идут в школу.

- Мы отловили пять голов собак, одна убежала на улицу Северную, - пояснил Кайнулдин.

- Где вы увидели эту собаку? Почему стали стрелять? - спросил корреспондент «НГ».

- Собака находилась возле магазина «Жанар», на перекрестке улиц Целинной и Карла Маркса, недалеко от СШ № 30, там постоянно дети на учебу ходят. От дома № 5 по ул. Северной там около 250-350 м. Мы работаем по утвержденным правилам акимата области и решению областного маслихата по отлову и уничтожению собак и кошек. Там есть такое правило: если животное находится на улице без ошейника, без намордника, без сопровождающих лиц, то есть, без хозяина. Поэтому наши действия правомерны и законны.

Сотрудники службы отлова используют специальный препарат «Адилин». Кайнулдин считает, что собака после выстрела вполне моггла добежать до своего двора.

- Да, у этой собаки были хозяева, но им нужно было держать ее на привязи, - говорит и. о. руководителя ветстанции. - Ее убили, потому что она была непривязанная. Мы отрабатывали заявку - у нас было написано 6 голов, в то время на магазине было 5 собак. Четырех поймали, а пятая убежала, ее не могли найти.

- Почему сотрудники службы отлова не забрали труп сразу?

- Там 300 метров было. Куда она побежала, мы не знали. Ездили потом на машине, искали. Мы не можем зайти во двор, так как это частная территория. Потом мы позже приехали, и забрали труп пса.

Кайнулдин сообщил, что с хозяевами собаки позже разговаривал участковый инспектор, а задача сотрудников службы отлова - только забрать труп для утилизации в яме Беккари.

Как сообщили в ветстанции, с начала 2021 года до 16 февраля на номер 109 поступило 106 заявок с жалобами на массовое скопление, агрессивное поведение бродячих собак и кошек. За весь 2020 год было 988 таких заявок.

- По обращениям от граждан у нас такая статистика: покусано собаками в 2019 году было 985 человек, в том числе в 295 случаях нападали на детей. В 2020 году было 809 случаев нападения животных на людей, в том числе на 213 детей. За январь нами было ликвидировано 250 собак и кошек, - прокомментировал Кайрат Кайнулдин.

Владельцы собаки подали заявление в Южный отдел УП Костаная, они считают, что действия службы отлова неправомерны. В полиции ответили, что заявление рассмотрят в течение нескольких дней.

- Вы намерены подавать в суд на сотрудников службы отлова? - спросил корреспондент «НГ».

- Нет, не намерены, - ответила Лариса Вертнякова. - Пусть это будет на их совести. Я знаю, что есть закон бумеранга, так что справедливость восторжествует. Зная, что собака не бродячая, убивать ее, когда она забежала домой, это бесчеловечно. Я думаю, нам нужно строить приюты для животных вместо того, чтобы их убивать.

Напомним, в августе 2020 года жильцы 5-этажного дома № 80 по ул. Станционной в районе Костанай-2 обратились за помощью к зоозащитникам после того, как сотрудники службы отлова выстрелили в собаку Альфу и оставили ее умирать в их дворе. Зоозащитница Ольга СОЛОВЬЕВА после долгих попыток доказать, что сотрудники службы отлова нарушили закон и животное было убито огнестрельным оружием, обратилась за помощью к гражданским активистам из Нур-Султана и Алматы. В итоге в сентябре экспертизу все же провели.

- По заключению экспертизы пули, конечно, не обнаружено, но причина смерти собаки - кровопотеря из-за колотого ранения, - рассказала «НГ» Ольга. - То есть, они написали, что сотрудник ветслужбы заколол собаку копьем. По ответу прокуратуры - сотрудников наказали на работе и все.

- Что вы думаете об убийстве собаки Джекки в п. Амангельды? - спросил корреспондент «НГ».

- Тут можно вспомнить историю, которая произошла 2 года назад, когда во дворе частного дома убили 6 или 7 собак, которые были стерильные и вакцинированные, - ответила Ольга Соловьева. - Тогда конфликт был между соседями из-за территории, а в итоге убили собак. Тогда были все улики, что сотрудники незаконно открыли калитку, но суд их не принял.

- Хозяйка собаки в этом случае не намерена подавать иск в суд, так как, по ее мнению, в этом нет смысла...

- К сожалению, это действительно так. Два года назад хозяйка собак проиграла и городской, и областной суды. Хотя фотографии, доказывающие ее правоту, были неоспоримые. Сотрудники службы отлова открыли калитку и перелезли через забор изнутри... Там документы на собак были, чеки и справки от ветклиники, даже экспертиза калитки. Факт убийства во дворе был доказан, но так как рядом со службой отлова был участковый, не смогли доказать факт взлома. Ему, естественно, поверили. Тут слово службы отлова против слова хозяина. С дротиком и под адреналином собака могла вернуться домой, но пробежать 250-300 м - вряд ли. Ее смерть от этого яда долгая и мучительная - наступает асфиксия лёгких и она умирает от удушья... Но я верю хозяину, они потеряли члена семьи и их ребенок сильно травмирован, им нет смысла врать.