Уголовное дело в отношении 28-летнего Дмитрия КУЗНЕЦОВА, который обвиняется в том, что в октябре прошлого года зарезал жителя Аркалыка и ранил его родного брата, продолжили рассматривать в СМУС сегодня, 15 февраля.

Кадр из видеозаписи суда

Согласно материалам дела, 21 октября 2020 года Кузнецов много пил. Сначала в кафе, потом в логу, а потом в одном из костанайских дворов с незнакомыми ему людьми, которых он угостил выпивкой. В итоге забрел во двор дома № 146/1 по пр. Аль-Фараби, где и уснул прямо на лавочке. Когда проснулся, не обнаружил сотового телефона и кинулся его искать.

Взгляд его упал на двух мужчин - Жаксылыка Сейтенова и Жаксыбая Сейтена. Кузнецов решил, что именно они украли его сотовый телефон, и набросился на них со складным ножом. Младший из братьев Жаксыбай умер от порезов до приезда скорой помощи, старший выжил.

По словам дочери погибшего Динары Бекмаганбетовой, ее отец приезжал из Аркалыка в Костанай раз в месяц за автозапчастями и дольше суток не задерживался. В октябре прошлого года товар пришлось ждать, поэтому омстался еще на двое суток.

Сам Кузнецов на следующий день, 22 октября, успел сообщить своей девушке Бахытгуль Уразбаевой и ее подругам, что убил человека. Обеих подруг допросили сегодня в качестве свидетелей.

- 22 октября мне позвонила Баха (Бахытгуль) и сказала, что хочет встретиться, посидеть, выпить, - сообщила свидетельница Юлия СУ. - Я приехала в номер гостиницы "Акколь", мы пили пиво и коньяк. Потом пришел ее парень Дима, с которым я была знакома с мая прошлого года. Я еще удивилась, что она его позвала. Он пришел, покурил и сказал: "Я убил человека, я пошел сдаваться!" И ушел. Бахытнуль начала плакать и звонить в полицию, чтобы сообщить, что ее парень убил человека...

На вопросы гособвинителя и судьи, почему они сняли номер в гостинице для посиделок, свидетельница ответила, что кафе и рестораны были закрыты, дома все они живут не одни, поэтому решили посидеть в гостинице.

По словам Юлии, когда Кузнецов ушел, они продолжили пить пиво

- То есть, вам только что сообщили, что ваш знакомый убил человека, а у вас даже жалости не возникло? - поинтересовался представитель потерпевшей стороны. - Вы не побежали за ним, ничего не уточнили?

- Ну почему, жалко было, Бахытгуль плакала, - ответила Су. - Я вообще не поверила, что он это сделал...

Свидетельница Олеся СМИРНОВА, наоборот, сообщила суду: она сразу поверила, что Кузнецов зарезал человека, хоть и сильно удивилась.

- Я пришла, когда Дима уже был в гостинице, в ванной, - рассказала Смирнова. - До этого Бахытгуль мне написала: "Мне плохо, приедь, на месте все расскажу". Когда я приехала, Баха плакала. Я спросила, что случилось. Она ответила: "Дима человека убил". Когда он вышел из ванной, я уточнила: "Это правда?" Он сказал да. И еще - что пошел сдаваться. Он ушел, Баха начала звонить в полицию.

По словам обеих свидетельниц, после того, как Кузнецов ушел, никто ему не перезванивал, чтобы узнать, дошел он в отделение полиции или нет.

Об убийстве они знали из социальных сетей, где накануне сообщалось, что в районе железнодорожного вокзала порезали двух мужчин, один из которых умер. Тогда этот случай обсуждал весь город, но девушки не догадывались, что убийство совершил их знакомый. По их словам, сообщила полицейским об убийстве Бахытгуль Уразбаева. Хотя, согласно материалам дела, позже она перезвонила и сообщила полицейским, что это неправда, а парня подставили.

Сейчас суд выясняет, что пили девушки и в какой степени алкогольного опьянения находились в тот день.