Учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы Гульжан КУСНИЯРОВА уволилась с работы после того, как административный суд признал ее виновной в нанесении телесных повреждений врачу частной клиники «Жемчужина» (поликлиника № 5) Диане АХМЕТОВОЙ.

Конфликт педагога и врача случился в магазинчике в микрорайоне Аэропорт /Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

О добровольном уходе учителя с работы «НГ» сообщил директор НИШ Думан САПАКОВ.

- Я был в курсе этого инцидента еще в ноябре прошлого года, когда он произошел, - рассказал он. - Гульжан Кусниярова очень переживала по этому поводу. Она хороший педагог, проработала у нас 6 лет. После того, как в «Нашей Газете» вышел материал о судебном процессе, я прочитал все комментарии. Приятного было мало. Гульжан Кусниярова пришла ко мне, сказала, что после произошедшего не имеет морального права работать в нашей школе. На данный момент я уже подписал ей заявление об увольнении. История получилась неприятная, учитель потеряла работу. Но есть профессиональная и корпоративная этика, которую нужно соблюдать.

Думан Сапаков также пояснил, что мама учителя искусств Асма Исмагамбетова, которая тоже стала участницей конфликта, никогда не работала в НИШ. Как выяснила «НГ», неточную информацию нам предоставили в суде. Асма Исмагамбетова сейчас находится на пенсии.

Ситуацию прокомментировал и главный врач поликлиники № 5 Олег МЕЛИШЕНКО.

- Конечно, мы не могли не отреагировать, - сообщил он «НГ». - Разобрали инцидент индивидуально с врачом, разобрали на планерке. У нас существует корпоративный институт, есть менеджеры по работе с персоналом, которые учат коммуникабельности, чтобы внутри нашей клиники доктора вели себя подобающим образом. В свободное от работы время врач может вести себя по-разному, его могут спровоцировать, всякие ситуации бывают. Но, конечно, внутри коллектива мы этот случай разобрали. О принятых решениях в отношении врача я никаких комментариев давать не буду. Это внутреннее дело нашей клиники.

Три административных дела, связанных с конфликтом, рассмотрели в суде 4 февраля /Кадр из видеозаписи



Инцидент между Гульжан Куснияровой и Дианой Ахметовой произошел 15 ноября 2020 года на кассе магазина «Первый продуктовый» в микрорайоне Аэропорт. Словесная перепалка переросла в драку. Затянувшийся конфликт стал причиной трех административных дел, решение по которым было принято 4 февраля. Гульжан Кусниярова и ее мама Асма Исмагабетова признаны виновными в нанесении телесных повреждений врачу. Диану Ахметову признали виновной в мелком хулиганстве (нецензурная брань).