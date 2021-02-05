Эта история началась в ноябре 2020 года и стала причиной трех административных дел. Решение по всем трем было вынесено 4 февраля, но, похоже, ставить точку в ней еще рано.

Конфликт, в котором на одной стороне оказались учитель искусств НИШ Гульжан КУСНИЯРОВА, ее мать Асма ИСМАГАМБЕТОВА, тоже учитель НИШ, а на другой стороне - врач поликлиники № 5 («Жемчужина») Диана АХМЕТОВА, произошел 15 ноября 2020 года на кассе магазина «Первый» в микрорайоне Аэропорт.

По словам свидетелей, Гульжан Кусниярова и ее мать стояли у кассы и расплачивались за покупки. За ними заняла очередь Диана Ахметова, но попросилась вперед, потому что у нее из покупок были только йогурт и семечки. Исмагамбетова сделала ей замечание, началась словесная перепалка с нецензурной бранью, а потом и драка.

4 февраля в суде допросили продавца Даржан КУЗЕМБАЕВУ, которая в тот день обслуживала покупателей.

- Женщина с дочкой уже стояли и расплачивались, - пояснила она. - Подошла вторая молодая женщина, Ахметова, и спросила: «Можно быстро йогурт купить?» И, когда я стала ее отпускать, вроде мама второй молодой женщины сделала ей замечание. Они начали ругаться, а потом подрались. Дрались руками. Кто первый начал, я не помню, фантазировать не буду. Я впервые в жизни видела женскую драку! Я привыкла, что мужчины дерутся, а тут такое. Я была в шоке, меня всю трясло...

Участницы процесса обвиняют друг друга, у каждой своя версия.

- Мы еще не успели рассчитаться за покупки, как подошла Диана Ахметова и сказала, что ей некогда ждать, а мы долго покупаем, - сказала Гульжан Кусниярова. - Слова она сопроводила нецензурной бранью и моя мама сделал ей замечание. Тогда Ахметова швырнула нашу бутылку с маслом и она попала на яйца...

- На чьи яйца попала бутылка с маслом? - уточнила судья Айгуль ЖАЛПАКОВА.

- На наши яйца, которые мы купили! Они разбились, - ответила Кусниярова. - Я встала между мамой и Ахметовой, поэтому все удары посыпались на меня. Она расцарапала мне острыми краями коробки йогурта все лицо. Кроме того, Ахметова была в алкогольном опьянении и явно не в настроении...

- Я не была в алкогольном опьянении, никаких ударов не наносила! - категорично заявила Диана Ахметова. - Это меня обматерили, поцарапали мне лицо, били бутылкой минералки по голове, вырвали серьгу и порвали мочку уха. Все свои побои я засвидетельствовала.

Асма Исмагамбетова заявила, что не верит в фиксацию побоев, потому что Ахметова - врач и могла эту справку подделать. В связи с чем в суд вызвали судмедэксперта Мереке КАТАРБАЕВА.

- Диана Ахметова была мной принята и осмотрена, - сообщил он суду. - Я зафиксировал повреждение мочки уха, на которой из-за кровотечения образовалась красная корочка. В середине мочки уха была рана размером около 0,3-0,5 см. Повреждение могло быть нанесено твердым предметом, возможно, с гранями. Ушная раковина была целой.

Асма Исмагамбетова возразила: мол, осмотр уха под микроскопом не проводился и тот факт, что у Ахметовой сорвали сережку, доказать невозможно. Но судмедэксперт пояснил, что все было видно невооруженным глазом.

В итоге по первому административному делу Диана Ахметова была признана виновной в хулиганских действиях (нецензурная брань). Суд назначил ей штраф в размере 9 723 тенге с учетом 30-процентной скидки из-за смягчающих обстоятельств. По второму административному делу виновной была признана Гульжан Кусниярова. За нанесение легких телесных повреждений ей назначили штраф в размере 29 169 тенге, также с учетом 30-процентной скидки. По третьему административному делу в нанесении легких телесных повреждений была признана виновной Асма Исмагамбетова, которой также назначили штраф в размере 29 169 тенге с учетом 30-процентной скидки.

Перед началом каждого судебного заседания судья интересовалась, не готовы ли участники помириться, но Диана Ахметова категорически отказывалась. Хотя в рамках своего дела Асма Исмагамбетова сообщила, что сама она «уже приходила и извинялась».

Решения суда по всем трем административным делам в законную силу не вступили и могут быть обжалованы в течение 10 суток со дня вынесения.