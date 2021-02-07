Все происходило по несложной схеме: объявлялся аукцион для своих, объекты приобретались по цене, заниженной в десятки раз

В статье Николая Воронина «Внеплановая беременность» затронута ключевая тема для понимания экономической ситуации в стране - приватизации стратегических предприятий, которые сейчас называются «Казахмыс», «Арселор Миттал Темиртау», «Казцинк», ENRС и«Халык Банк».

С провозглашением независимости Казахстану потребовалась помощь МВФ, и тот согласился предоставить кредит в размере $4 млрд, но при выполнении одного «маленького» условия - разгосударствления всех отраслей экономики. Вот потому и были на селе разгромлены все совхозы, МТМ, МТС, а в городах партхозноменклатура принялась подминать под себя за копейки все объекты госсобственности. За исключением вышеперечисленных объектов, приватизированных по особому проекту.

В марте 2013 года в Алматы проходило собрание по инициированию общенационального референдума, в котором мне довелось участвовать в составе делегации от Костанайской области. Зал Академии наук был забит под завязку, съемку происходящего вели около 20 телекамер, причем только 4 имели лейблы, остальными управляли люди в спецформе без опознавательных знаков, поделившие зал на секторы и непрерывно снимавшие все происходящее. Естественно, все знали, что это за «серые человечки».

На собрании в давящей тишине и был озвучен доклад «Достояние Республики». Зачитал его преподаватель кокшетауского университета Марат Жанузаков. Вот основной посыл доклада: «Компании (перечисленные выше - автор) являются стратегическими активами нашей страны. В 90-е годы они были украдены у народа Казахстана. Данные компании должны быть возвращены стране».

«Казахмыс» - это крупнейшая в стране горнорудная и металлургическая компания. Занимает 11-е место в мире по выплавке меди, добывает медь, золото, серебро, цинк, нефть, производит электроэнергию. Имеет 16 рудников, 10 обогатительных фабрик, 2 медеплавильных завода, угольные разрезы, мощные электростанции. Работает более 61 тыс. казахстанцев.

«Арселор Миттал Темиртау» - бывший «Карметкомбинат», имеет металлургический комбинат, 8 угольных шахт, 4 рудника по добыче железной руды. Более 150 тыс. работников.

«Казцинк» - монополист производства цинка в Казахстане. Владеет лучшими месторождениями цинка, золота, серебра и свинца в стране. Сюда передана и Бухтарминская ГРЭС - одна из крупнейших в РК.

Компания ENRС включает предприятие «Казхром», Жайремский горно-обогатительный комбинат по добыче и производству марганцевых руд и минералов, ССГПО, «Алюминий Казахстана», Восточный угольный разрез Экибастузского бассейна, Аксуатскую ГРЭС.

«Халык Банк» - это банк с самой большой сетью филиалов по стране со всеми объектами недвижимости, кадрами и оборудованием.На одной из пресс-конференций Нурсултана Назарбаева спросили, как этот банк с мощнейшей инфраструктурой перешел в руки его средней дочери и зятя Тимура Кулибаева. Ответ поражает нескрываемым цинизмом: «Было время, когда этот банк валялся на обочине. Мои дети его подняли». Нам с вами такие предметы на обочине не встречались.

Еще одна цитата из того доклада: «Все перечисленные объединения являлись промышленными и финансовыми объектами всесоюзного значения. Они являлись серьезной базой для строительства молодого суверенного государства и еще в 1992 году были стопроцентной собственностью государства. Но с середины 90-х были выведены из госсобственности в частное владение без адекватной компенсации государству. Фактически была совершена кража этих активов».

Все происходило по несложной схеме: объявлялся аукцион для своих, объекты приобретались по цене, заниженной в десятки раз. В хозяевах числились знакомые фамилии: Владимир Ким, Булат Утемуратов, Александр Машкевич, Тимур Кулибаев. Но за ними, по утверждению Рахата Алиева, стоял конечный бенефициар - президент РК. Кстати, если кто-то думает, что хозяином АО «Иволга» был Василий Розинов, то он, скорее всего, заблуждается. Кто бы передал в управление скромному зоотехнику лучшие земли в области, элеваторы, нефтебазы, подъездные пути, эти лакомые кусочки государственной собственности?

Спустя несколько лет нацкомпании выкупают акции этих гигантов, но уже по рыночной цене, то есть бюджетные деньги, а это миллиарды долларов, уходят акционерам. Это семья президента и его ближайшее окружение. И сегодня флагманы индустрии работают не на государство, а на семью и ее доверенных лиц.

Вот к какому заключению пришел оргкомитет общенационального гражданского собрания «Верните страну народу!»: «Экономика Казахстана продолжает пожинать плоды осуществленной в 90-х несправедливой приватизации, когда общенародная собственность перешла в руки кучки одержимых жаждой скорейшего обогащения олигархов. Это привело к усугублению ее сырьевого характера, деиндустриализации и развалу сельского хозяйства, расцвету офшорного бизнеса, деградации производительного потенциала общества. По нашему убеждению, сегодня самой неотложной задачей становится создание новой Конституции! Ее цель - трансформировать сверхпрезидентскую республику в президентско-парламентскую, создать подлинное разделение ветвей власти с системой сдержек и противовесов, систему местного самоуправления, обеспечить проведение честных выборов, реализовать свободу слова, собраний и объединений как механизмы контроля общества над властью».

С подписантами этого обращения усиленно работали представители власти и спецслужбы. Кого-то выдавливали из страны, под кого-то копали компромат, иных позвали во власть. И, как видите, главное требование планируемого референдума «Верните страну народу!» осталось нереализованным, а авторы грабительской приватизации национальных богатств сохраняют свои активы в неприкосновенности. Да и сама ОСДП, инициатор референдума, легла на дно, как подводная лодка, не заморачиваясь объяснениями причин ухода с поля боя. Хотя умному человеку и так все понятно.

И здесь же вспоминается одна восточная притча. К учителю пришел ученик и спросил: «Долго еще ждать изменений к лучшему?» - «Если ждать, то долго», - ответил гуру.