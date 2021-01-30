«Я не против женщин в политике, но попадать туда они должны по заслугам, а не по квоте»

В новом мажилисе из 107 депутатов 29 женщин и 5 народных избранников моложе 35 лет. И, конечно, 76 нуротановцев. Из последовавших назначений после парламентских выборов можно сделать вывод, что мы надолго расположились у подножья горы, вершина которой теряется в облаках.

Переназначенный (я не говорю переизбранный, потому что наши депутаты следуют указаниям исполнительной власти) спикер мажилиса Нурлан Нигматулин объявил, что деятельность нового депутатского корпуса будет направлена на проведение дальнейшей работы по качественному законодательному обеспечению приоритетов стратегического курса Елбасы. Очень многим гражданам нашей страны, кроме нурлыкунов, давно стало понятно, что реформы Назарбаева, как и его курс, давно пробуксовывают. По этому курсу наши политики и чиновники начали строительство светлого будущего со своих трехэтажных особняков.

Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы соплеменники забыли, как они жили в Египте. В результате реформ Елбасы нас уже 30 лет водят по барханам бюджетного предпринимательства, но скудные социальные гарантии и относительное равноправие при СССР еще в памяти миллионов. Большинство казахстанцев, через силу приняв «ценности» демократии, так и не смирились с чудовищным расслоением населения. Обещанное Назарбаевым благополучие оказалось еще большим дефицитом, чем норковые шапки в СССР. Обладатели этих шапок при социализме все-таки заботились, чтобы у населения были хотя бы кроличьи.

Не знаю, на каком основании президент Токаев утверждает, что в мажилис и маслихаты пришли порядочные люди и мы добились этого, установив 30-процентную квоту для женщин и молодежи. «В политике нужны не рассудительность и умеренность, а другие качества. Нужно уметь выступить, выйти навстречу противнику, засучить рукава, помериться с ними силами, выбрать момент для действия… Женщины-политики - это все равно что женщина с бородой», - сказал французский политический деятель конца 19-го - начала 20 века Жорж Клемансо. Я, в отличие от него, не против женщин в политике, но считаю, что попадать туда они должны по заслугам, а не по квоте. То же и с молодежью. О человеке, только еще начинающем жить, трудно сказать, что из него выйдет. Нынешнее молодое поколение не упустит возможность повеселиться, развлечься и не принимает жизнь всерьез.

Остался на своем месте и председатель правительства Аскар Мамин. Мажилисмен Альберт Рау, поддерживая кандидатуру Мамина, сказал: «Его качества позволят мобилизовать команду правительства». Интересно - откуда они появятся? Почему их не было раньше? Почему правительство во главе с Маминым так и не смогло обуздать рост цен, хотя неоднократно об этом заявляло? Кстати, Аскар Мамин возглавлял крупную национальную компанию "Казахстан темир жолы", при нем АО "КТЖ" обросло огромным долгом, но был снят с повышением - в правительство.

Наша власть напоминает театр, в котором актеры заняты исключительно генеральными репетициями. Никто не знает хорошо своей роли, поэтому день спектакля никогда не наступает. Наш народ заставляют восхищаться благами, которых он не имеет. И, судя по всему, так будет и дальше. То есть, мы так и продолжим буксовать.