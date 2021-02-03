Стоимость работ по замене старых светофоров на новые светодиодные с обратным отсчетом времени сейчас пересчитывают, поэтому сообщить ее в отделе ЖКХ не смогли.

2 февраля на перекрестке улиц Майлина-Дощанова начал работу таймер обратного отсчета времени /Фото Андрея СКИБЫ

- В настоящее время подготавливаются расчеты на проектирование участков. Если финансирование утвердят, то работы будут выполнены, - ответил на запрос "НГ" руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбай МУСИН.

Ранее в ответе на запрос «НГ» отдел ЖКХ сообщал, что в городе установят 35 новых светофорных объектов. После того, как читатели обнаружили в этом списке перекрёстки проспекта Аль-Фараби с улицами Темирбаева и Чехова, где уже поставили светофоры, перечень сократили до 33-х мест. Мы отправили новый запрос с просьбой представить окончательный список. В итоге из плана исчез ещё один перекрёсток - улиц Чкалова и Арыстанбекова.

Остались 19 участков : Алтынсарина - Шевченко, Алтынсарина - Победы, Алтынсарина - Пушкина, Бородина - Победы, Бородина - Рабочая, Бородина - Тауелсиздик, Бородина - Шипина, Гашека - к департаменту антикоррупционной службы, Каирбекова - Лермонтова, Карбышева - к посту полиции (возле дорожного кольца с ул. Уральской), Карбышева - к автовокзалу, Майлина - Аль-Фараби, Майлина - Дощанова, Майлина - Победы, Майлина - Тауелсиздик, Мауленова - Дощанова, Маяковского - Л. Беды, Маяковского - Наримановская, Маяковского - Хакимжанова, Тауелсиздик - Урицкого.

Изначально на замену 22 светофоров и установку 13-ти новых планировали выделить из городского бюджета около 482,6 млн тенге. В том числе на замену - 356,2 млн тенге.

Мусин также подтвердил, что новые светофорные объекты будут установлены на 13 участках (7 - новые светодиодные светофоры с таймером обратного отсчета времени и 6 - с кнопкой вызова).

На пересечении улиц Майлина - Дощанова 2 февраля уже был подключен таймер обратного отсчета времени (он был здесь и ранее, но не работал - «НГ»). Правда, пока только с одной стороны дороги - по левой стороне улицы Майлина (если двигаться со стороны КСК в сторону КЖБИ).