Отчетные встречи акимов городов и районов с населением в Костанайской области начались 27 января и завершатся 17 февраля, когда на связь с народом выйдет Архимед Мухамбетов.

Фото из архива "НГ"

В связи с эпидемиологической обстановкой встречи проводятся в режиме онлайн, но есть и исключения - например, в Алтынсаринском районе аким отчитывался в зале, заполненном на 30% от общего количества кресел. Остальные могли посмотреть на встречу в прямом эфире аккаунта аппарата акима района в Instagram.

Вопросы всем акимам можно задать во время трансляции отчетных встреч в Instagram и YouTube, но лучше это сделать заранее.

Аким Рудного Куандык Испергенов встретится с населением 5 февраля. Вопросы принимаются по телефону +7 (71431) 4-12-77, а также на аккаунтах аппарата акима в Instagram и Facebook.

Встреча с акимом Костаная Кайратом Ахметовым пройдет 12 февраля. Письма с вопросами и предложениями можно закинуть в специальные урны, установленные в СШ №№ 29, 30, 122, ООШ № 13, ШГ № 3, Дружбинской ОШ, ДК «Мирас» и здании горакимата. Также можно позвонить в call-центр по телефонам: +7 (7142) 57-57-30, 57-57-65, 57-57-41.

17 февраля состоится итоговая отчетная встреча акима Костанайской области с населением. Вопросы Архимеду Мухамбетову можно задать, отправив SMS на короткий номер 917, позвонив по номеру 8 (7142) 57-50-57, в письменном виде с пометкой "к отчетной встрече" по почте: 110001, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 66. Вопросы, замечания и предложения также собираются на блоге акима области blogs.egov.kz, на личном аккаунте акима области в Instagram, а также с помощью Telegram-бота.

График отчетных встреч - здесь