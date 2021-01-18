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Когда пройдут отчетные встречи акимов городов и районов Костанайской области?

18 января 2021, 11:58 |  Государство

В связи с эпидемиологической обстановкой все встречи пройдут в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в пресс-службу акима Костанайской области.

Фото из архива "НГ"

Первыми с отчетом перед населением выступят акимы Сарыкольского и Алтынсаринского районов. Их встречи пройдут 27 января. Завершать ряд встреч, как и прежде, будет аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. С отчетом глава региона выступит 17 февраля.

График проведения отчетных встреч акимов городов и районов Костанайской области с населением в 1 квартале 2021 года

Города и районы

Дата и время

Сарыкольский р-н

27 января, 11.00

Алтынсаринский р-н

27 января, 14.00

Федоровский р-н

28 января, 10.00

Карабалыкский р-н

28 января, 13.00

Костанайский р-н

29 января, 11.00

Карасуский р-н

29 января, 15.00

Амангельдинский р-н

3 февраля, 14.00

Джангельдинский р-н

3 февраля, 17.00

г. Аркалык

4 февраля, 10.00

Беймбета Майлина

4 февраля, 15.00

г. Рудный

5 февраля, 15.00

Аулиекольский р-н

9 февраля, 11.00

Наурзумский р-н

9 февраля, 13.30

Мендыкаринский р- н

10 февраля, 11.00

Узункольский р-н

10 февраля, 15.00

Камыстинский р-н

11 февраля, 11.30

Денисовский р-н

11 февраля, 15.00

г. Костанай

12 февраля, 15.00

г. Лисаковск

16 февраля, 13.00

Житикаринский р-н

16 февраля, 16.00

Аким области

17 февраля, 15.00