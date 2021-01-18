В связи с эпидемиологической обстановкой все встречи пройдут в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в пресс-службу акима Костанайской области.

Фото из архива "НГ"

Первыми с отчетом перед населением выступят акимы Сарыкольского и Алтынсаринского районов. Их встречи пройдут 27 января. Завершать ряд встреч, как и прежде, будет аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. С отчетом глава региона выступит 17 февраля.

График проведения отчетных встреч акимов городов и районов Костанайской области с населением в 1 квартале 2021 года