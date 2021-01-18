Когда пройдут отчетные встречи акимов городов и районов Костанайской области?
В связи с эпидемиологической обстановкой все встречи пройдут в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в пресс-службу акима Костанайской области.
Фото из архива "НГ"
Первыми с отчетом перед населением выступят акимы Сарыкольского и Алтынсаринского районов. Их встречи пройдут 27 января. Завершать ряд встреч, как и прежде, будет аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. С отчетом глава региона выступит 17 февраля.
График проведения отчетных встреч акимов городов и районов Костанайской области с населением в 1 квартале 2021 года
|
Города и районы
|
Дата и время
|
Сарыкольский р-н
|
27 января, 11.00
|
Алтынсаринский р-н
|
27 января, 14.00
|
Федоровский р-н
|
28 января, 10.00
|
Карабалыкский р-н
|
28 января, 13.00
|
Костанайский р-н
|
29 января, 11.00
|
Карасуский р-н
|
29 января, 15.00
|
Амангельдинский р-н
|
3 февраля, 14.00
|
Джангельдинский р-н
|
3 февраля, 17.00
|
г. Аркалык
|
4 февраля, 10.00
|
Беймбета Майлина
|
4 февраля, 15.00
|
г. Рудный
|
5 февраля, 15.00
|
Аулиекольский р-н
|
9 февраля, 11.00
|
Наурзумский р-н
|
9 февраля, 13.30
|
Мендыкаринский р- н
|
10 февраля, 11.00
|
Узункольский р-н
|
10 февраля, 15.00
|
Камыстинский р-н
|
11 февраля, 11.30
|
Денисовский р-н
|
11 февраля, 15.00
|
г. Костанай
|
12 февраля, 15.00
|
г. Лисаковск
|
16 февраля, 13.00
|
Житикаринский р-н
|
16 февраля, 16.00
|
Аким области
|
17 февраля, 15.00
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