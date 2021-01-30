30 января в международный аэропорт «Костанай» прибыл самолет ЖСЖ-5065 авиакомпании SCAT из Египта, на борту были 171 пассажир и 7 членов экипажа.

Специалисты управления СЭК на транспорте всем пассажирам провели бесконтактную термометрию, анкетирование и проверили наличие справок о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы РК.

Пассажирам с температурой тела в пределах нормы, предъявившим справку с отрицательным результатом, разъяснили о возможных симптомах COVID-19 с вручением соответствующей расписки.

- 108 авиапассажиров были со справками на ПЦР, - сообщила главный специалист РГУ «Костанайское отделенческое управление СЭК на транспорте» Бижамал ШАРЖАНОВА. - 63 пассажира были без справки, они помещены в карантинный стационар Тобыла на срок до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19.

Напомним, что 19 января отправили на карантин из-за отсутствия справки на коронавирус 41 пассажира этого же авиарейса.





