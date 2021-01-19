Самолет из Шарм-Эль-Шейха приземлился в международном костанайском аэропорту сегодня, 19 января. На борту было 237 пассажиров и 7 членов экипажа.

- Специалисты РГУ «Костанайское отделенческое Управление СЭК на транспорте» по прилету международного авиарейса всем пассажирам провели бесконтактную термометрию, анкетирование и проверили наличие справок о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан, - сообщила главный специалист костанайского отделенческого управление СЭК на транспорте Бижамал ШАРЖАНОВА. - Прибывшим лицам с температурой тела в пределах нормы, предъявившим справку с отрицательным результатом, проводилось разъяснение о возможных симптомах COVID-19, с вручением соответствующей расписки.

196 пассажиров справку предоставили. У 41 человека результатов ПЦР-теста не оказалось. Их отправили в карантинный стационар города Тобыл. Там они пробудут до 3 суток, пока не будут получены результаты лабораторного обследования на COVID-19. Его проведет Национальный центр экспертизы.