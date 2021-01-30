«Горняк» крупно проиграл «Алматы» в розыгрыше Кубка РК по хоккею
vk.com/hc_gornyak_kz
Во втором матче в рамках Кубка Казахстана по хоккею 2021 года рудненские хоккеисты крупно проиграли ХК «Алматы».
Как сообщает пресс-служба рудненского клуба на своей странице ВКонтакте, в составе "Горняка" по шайбе забросили Владимир Кротов и Александр Куршук.
Следующий матч рудничане проведут сегодня, 30 января, начало в 20:00, соперник - карагандинская «Сарыарка».
В первом матче "Горняк" обыграл атырауский "Бейбарыс".
ХК «Горняк» (Рудный) – ХК «Алматы» (Алматы) – 2:8 (1:2, 1:3, 0:3)
0:1 – Щукин (Чемерилов, Спиридонов) – 10:14
1:1 – Кротов (Власов, Коваленко) – 15:30 ГБ
1:2 – Борисов (Бурделёв) – 19:16
1:3 – Баженов (Волков) – 22:08
2:3 – Куршук (Кротов, Коваленко) – 28:35 ГБ
2:4 – Спиридонов (Ипатов, Власкин) – 30:55
2:5 – Чемерилов – 33:48 ГБ
2:6 – Моренец (Баженов, Волков) – 47:57 ГБ
2:7 – Ковзалов (Борисов, Бурделёв) – 48:29 ГБ
2:8 – Баженов (Моренец, Волков) – 54:26 ГБ
Вратари: Нечвиенко (Скрынников) - Грязнов (Шалманов)
Послематчевый комментарий главного тренера "Горняка"Сергея НЕВСТРУЕВА:
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.