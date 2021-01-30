Должны ли казахстанские полицейские так же жестко и жестоко пресекать несанкционированные акции протеста, как это делали их российские коллеги 23 января? Да. Ответ на незаконные акции должен быть эффективным, а значит, жестким.

Да. Полиция должна исполнять свой долг - охранять безопасность граждан.

Нет. Жестокость полиции вызывает такую же реакцию протестующих.

Нет. Полиция должна исполнять свой долг - охранять безопасность протестующих.

