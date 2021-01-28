В первом матче в рамках Кубка Казахстана по хоккею 2021 года рудненские хоккеисты встретились с атырауским «Бейбарысом». Победа черно-белым досталась нелегко: им постоянно приходилось догонять соперника в количестве забитых шайб, но в серии буллитов рудничане все же смогли вырвать победу. Обзор матча опубликовала пресс-служба ХК "Горняк" на своей странице ВКонтакте.

Фото со страницы ХК "Горняк" ВКонакте

Счёт был открыт на 4-й минуте: точным броском отметился нападающий атырауского клуба Владимир Боровков реализовав численный перевес. На 6-й минуте Юрий Муравьев сравнял счет. На 16-й минуте "Бейбарыс" вновь вырвался вперед, шайбу на свой счет записал Илья Рыжий отличившийся в большинстве.

Во втором периоде Валерий Васильев с передачи Дениса Григоркевича удвоил преимущество «мамлюков», играя в меньшинстве. Буквально через 37 секунд «Горняк» точным броском Романа Коваленко сократил разрыв в счете до минимума. На 32-й минуте матча форвард рудничан Владимир Кротов сравнял счёт.

На 9-й минуте третьего периода «Бейбарыс» вырвался вперед - точный бросок нанес Илья Лоншаков, но на 54-й минуте матче форвард «черно-белых» Владислав Власов сравнял счет.

Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов сильнее оказались «горняки». Победный буллит на счету Юрия Муравьева.



«Бейбарыс» (Атырау) – «Горняк» (Рудный) - 4:5 Б (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)



1:0 – Боровков (Петров, Савенков) – 03:39 ГБ

1:1 – Муравьёв (Кумов, Ахметвалиев) – 05:31

2:1 – Рыжий (Закарлюкин) – 13:50 ГБ

3:1 – Васильев (Григоркевич) – 22:22 ГМ

3:2 – Коваленко (Власов) – 22:59

3:3 – Кротов (Кумов) – 31:54

4:3 – Лоншаков (Рыжий, Севостьянов) – 48:19

4:4 – Власов (Воронин, Бархаткин) – 53:43

4:5 – Муравьёв – 65:00 ПБ

Вратари: Базарбеков – Акулинин

Главный тренер "Горняка" Сергей НЕВСТРУЕВ прокомментировал игру своих подопечных.

Следующий матч в рамках Кубка рудничане сыграют против ХК "Almaty" 29 января, начало в 19.00.

