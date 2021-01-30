Посетителей и персонал еще одного торгового центра эвакуировали в Костанае
Видео происшествия прислал "НГ" наш подписчик Александр, офис которого находится на территории торгового дома "Мегастрой".
Пресс-служба ДП Костанайской области предоставила комментарий:
"Сегодня в 12 часов поступило сообщение о том, что магазин "Мегастрой" по улице Карбышева "заминирован". Специальными службами проводятся необходимые мероприятия по проверке поступившего сообщения. Просим жителей области относиться с пониманием к работе спецслужб в целях личной безопасности".
Как отметили в ведомстве, по каждому сообщению такого характера проводится комплекс мер, даже если сообщение окажется ложным.
Позже в ДП сообщили: "Проверку завершили, каких либо подозрительных предметов не обнаружено".
Вчера вечером полицейские эвакуировали посетителей сразу двух торговых центров: MART и "Костанай плаза", так как звонивший не сообщил, какой именно ТЦ он имеет в виду.
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