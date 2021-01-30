Видео происшествия прислал "НГ" наш подписчик Александр, офис которого находится на территории торгового дома "Мегастрой".

Пресс-служба ДП Костанайской области предоставила комментарий:

"Сегодня в 12 часов поступило сообщение о том, что магазин "Мегастрой" по улице Карбышева "заминирован". Специальными службами проводятся необходимые мероприятия по проверке поступившего сообщения. Просим жителей области относиться с пониманием к работе спецслужб в целях личной безопасности".

Как отметили в ведомстве, по каждому сообщению такого характера проводится комплекс мер, даже если сообщение окажется ложным.

Позже в ДП сообщили: "Проверку завершили, каких либо подозрительных предметов не обнаружено".

Вчера вечером полицейские эвакуировали посетителей сразу двух торговых центров: MART и "Костанай плаза", так как звонивший не сообщил, какой именно ТЦ он имеет в виду.