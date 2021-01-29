Посетителей сразу двух крупных ТРЦ эвакуировали из-за звонка телефонного террориста в Костанае
29 января 2021, 20:27 | Происшествия
Анонимное сообщение в полицию о том, что в торговом центре заложено взрывное устройство, поступило примерно в 18.00. Причем звонивший не уточнил, какой именно торговый центр имеет в виду.
Поэтому полицейские эвакуировали посетителей сразу двух торговых центров: MART и "Костанай плаза".
Как сообщили "НГ" очевидцы, клиентам термапарка пришлось оставить там свою одежду и выйти на улицу.
"В управление полиции г. Костанай поступило анонимное сообщение, для проверки которого были направлены специальные службы. В ходе проверки информация не подтвердилась. Данный факт зарегистрирован, полицейские проводят работу по установлению звонившего", - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
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