Анонимное сообщение в полицию о том, что в торговом центре заложено взрывное устройство, поступило примерно в 18.00. Причем звонивший не уточнил, какой именно торговый центр имеет в виду.

Поэтому полицейские эвакуировали посетителей сразу двух торговых центров: MART и "Костанай плаза".

Как сообщили "НГ" очевидцы, клиентам термапарка пришлось оставить там свою одежду и выйти на улицу.

"В управление полиции г. Костанай поступило анонимное сообщение, для проверки которого были направлены специальные службы. В ходе проверки информация не подтвердилась. Данный факт зарегистрирован, полицейские проводят работу по установлению звонившего", - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.