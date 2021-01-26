С 1 февраля 2021 года в Казахстане начнется вакцинация против коронавирусной инфекции. Но смогут ли учителя и медработники отказаться от нее? Если да, то какие последствия ждут врачей и учителей? Ответы на вопросы о вакцинации против коронавируса предоставили в Министерстве здравоохранения Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Корреспондент Tengrinews.kz направил запрос в Министерство здравоохранения с вопросом: "Смогут ли категории населения, которых планируется привить на первом и втором этапах, то есть педагоги и медработники, отказаться от вакцинации?".

В ведомстве ответили, что вакцинация будет проводиться на добровольной основе.

"Вакцинация населения против коронавирусной инфекции будет предложена на добровольной основе только с информированного согласия прививаемого. Необходимо отметить, в соответствии со статьей 77 Кодекса Казахстана "О здоровье народа и системе здравоохранения" граждане Республики Казахстан имеют право на отказ от получения профилактических вакцин", - ответили в Департаменте по связям с общественностью Минздрава.

В пресс-службе добавили, что "никаких последствий при отказе не будет, так как вакцинация добровольная". Однако какие ограничения будут вводить для непривитых при въезде в другие страны, пока неизвестно.

Напомним, министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, Казахстан начнет вакцинацию от коронавируса 1 февраля. Речь идет о российской вакцине "Спутник V". По словам министра, планируется подписание договора между Карагандинским фармацевтическим комплексом и Российском фондом прямых инвестиций на поставку первой партии в 20 тысяч доз "Спутника V".

Массовая вакцинация казахстанской вакциной начнется в марте 2021 года, так сообщил премьер-министр Аскар Мамин. Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали о побочных эффектах, которые возникли у добровольцев, испытывающих на себе казахстанскую вакцину от коронавируса QazCovid-IN.