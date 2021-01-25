В Министерстве здравоохранения рассказали о побочных эффектах, которые возникли у добровольцев, испытывающих на себе казахстанскую вакцину от коронавируса QazCovid-IN. По данным ведомства, у некоторых испытуемых действительно появились нежелательные реакции на вакцину против коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:primeminister.kz

В ответе на официальный запрос Tengrinews.kz Департамент по связям с общественностью Министерства здравоохранения Казахстана рассказал о побочных эффектах у добровольцев, которые были вакцинированы от коронавируса препаратом QazCovid-IN.

"По данным отчетов первой и второй фаз клинических исследований вакцины против COVID-19, отмечалось, что все побочные эффекты были в рамках ожидаемых протоколом исследования. Добровольцы отмечали такие нежелательные явления, как гиперемия, небольшое жжение, покалывания в месте введения вакцины. Они бесследно купировались в течение первых дней после вакцинации", - говорится в ответе департамента.

Отмечается, что в первой и второй фазах клинических испытаний вакцины от коронавируса QazCovid-IN участвовало 44 и 200 добровольцев, соответственно. В третьей - 3000 добровольцев.

Также отмечается, что всем испытуемым положено вознаграждение в размере 200 000 тенге за вычетом налогов и страхование здоровья на случай причинения вреда здоровью вакциной. В случае смерти добровольца при проведении испытания казахстанской вакцины QazСovid-in предусмотрена страховая выплата в размере 500 тысяч тенге.

Казахстанская вакцина называется QazCovid-in. Это инактивированная вакцина, она была разработана в мае 2020 года. По словам премьер-министра Аскара Мамина, массовая вакцинация казахстанской вакциной начнется в марте 2021 года.

Также министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, Казахстан начнет вакцинацию от коронавируса 1 февраля. Речь идет о российской вакцине "Спутник V". По словам министра, планируется подписание договора между Карагандинским фармацевтическим комплексом и Российском фондом прямых инвестиций на поставку первой партии в 20 тысяч доз вакцины "Спутник V".