Истцы требовали от министерства торговли и интеграции РК признать необходимым перевод Костанайской области в географически пояс UTC+5 и обязать ответчика направить в Правительство РК соответствующее предложение. Однако иск был возвращен заявителям 22 января.

Активичты Аркадий Денисов и Ольга Ведлер перед подачей иска пришли на прием к акиму Костанайской области. Но диалога не получилось /Фото из личного архива

- Сначала иск, поданный 30 декабря, продержали почти месяц, потому что он попал не в тот суд , - сообщила "НГ" гражданская активистка Ольга ВЕДЛЕР. - Хорошо. Мы его переориентировали в другой суд. На днях этот суд вынес определение о том, что мы приложили не все документы. Конкретно - о том, что иск подписан мной, но всего у нас четыре истца. И якобы у меня нет полномочий на подачу и подписание искового заявления от других истцов. И отсутствует удостоверение адвоката.

Адвокатом по этому делу проходит Сергей КОТЛЕВСКИЙ, о чем суд был вовремя извещен.

- Ведлер и есть истец, причем здесь адвокатское удостоверение? - возмущается Котлевский. - Представитель - я по доверенности, я член палаты юридических консультантов. Такое ощущение, что суд неправильно прочитал исковое заявление. Сам заявитель подавал иск и подписывал его с помощью своей ЭЦП. Есть еще пункт, что якобы все истцы должны были оплатить госпошлину. Но это неимущные требования, 50% от МРП были оплачены. Каждый истец не обязан оплачивать госпошлину.

Истцы считают, что в столице просто затягивают начало процесса по переводу Костанайской области в свой часовой пояс. Активисты намерены опротестовать определение суда.

Напомним, что в качестве третье стороны по этому иску общественники хотят привлечь представителей акимата Костанайской области, в том числе главу региона Архимеда Мухамбетова.