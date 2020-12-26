Общественники Костанайской области, организовавшие кампанию за возврат региона в свой часовой пояс, готовят иск к министерству инфраструктуры и развития РК, в ведении которого находятся метрология и сертификация.

Аркадий Денисов и Ольга Ведлер 25 декабря пришли на прием к акиму Костанайской области. Но диалога не получилось /Фото из личного архива

В компетенцию этого ведомства входит и решение вопроса о возврате природного времени.

Черновик иска общественники представили акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову во время встречи с населением, которая прошла 25 декабря.

- Диалога на встрече не получилось, - сообщила "НГ" гражданская активистка Ольга ВЕДЛЕР. - Я спросила акима области, что он сделал за это время, чтобы область вернулась в свой часовой пояс. Он переадресовал вопрос своему заместителю Бахыт Есимовой, которая просто начала зачитывать доклад о том, что проводили опросы и интеллигенция области против перевода времени. Я была вынуждена ее прервать, потому что мы пришли не доклад слушать, а узнать о том, что было сделано. Как мы поняли - ничего. Что касается опросов, то они не показательны. И какие могут быть опросы о том, когда вставать солнцу?!

Ведлер пришла к акиму области вместе с общественником Аркадием Денисовым. Не дождавшись конкретных ответов, активисты уведомили главу региона об иске к министерству инфраструктуры и развития.

- А третьими лицами в качестве свидетелей мы намерены вызвать в суд Архимеда Мухамбетова, как акима области, который сообщил правительству в 2018 голу, что жители области не хотят возвращаться в свой часовой пояс, что является неправдой, - говорит Ольга Ведлер. - Еще свидетелями пойдут бизнесмен Борис Князев, заявивший, что аграриям не нужно природное время, Алма Дощанова и Екатерина Смышляева, формирующие общественное мнение против перевода стрелок. Пусть в суде доказывают, почему они против природного времени.

Иск активисты планируют подать 28 декабря.

Как не раз заявляли общественники, Костанайская область с 2004 года по ошибке живет не в своем часовом поясе. В 2018 года вернуть природное время удалось Кызылординской области, которая находится в одном часовом поясе с Костанайской. Тогда кызылординцам удалось доказать правительству, что возврат природного времени необходим. Причем бились они и за Костанайскую область. Когда из правительства поступил официальный запрос на имя акима области, возвращать ли природное время нашей области, как находящейся в одном часовом поясе с Кызылординской, Архимед Мухамбетов ответил, что "такого запроса от жителей не поступало".

- Во-первых, это было неправдой, так как мы несколько лет боремся за возврат в свой часовой пояс, - возмущается Ольга Ведлер. - Во-вторых, получился абсурд: живем с Кызылордой в одном поясе, а время разное! Ну и в-третьих, наш аким сам упустил шанс вернуть природное время, а теперь приводит различные доводы, лишь бы не пойти на попятную.