В Семее депутатам городского маслихата, чье фото без масок облетело соцсети, выписали штрафы за нарушение санитарных норм. Об этом сообщили в городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля, передает Arnapress.kz.

Фотоколлаж Tengrinews.kz Фото:arnapress.kz

По информации главы ведомства Берика Тлебалдина, штрафные санкции будут наложены на всех героев резонансного фото.

"Каждый как физическое лицо, нарушившее санитарные требования, должен уплатить. Сумма штрафа – 30 МРП, это где-то 85 000 тенге", − сообщил главный санврач города.

Помимо депутатов, на фото также присутствуют несколько чиновников, в том числе аким города Ермак Салимов и его заместитель Айдар Садырбаев. Им придется понести такую же ответственность, как и депутатам.

Как пояснил Берик Тлебалдин, на уплату штрафа отводится месяц. Однако можно отделаться и половиной суммы, если заплатить деньги в течение семи суток.

В соцсетях некоторые депутаты уже оставляют комментарии по поводу последствий злополучной фотографии.

"Штраф за фото без масок уплачу в ближайший понедельник, как только получу квитанцию к уплате", - написал депутат Арман Машимов.

А депутат гормаслихата от партии "Ауыл" Кайрат Смагулов, как оказалось, штраф уже уплатил. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. При этом депутат прикрепил к своему посту другой снимок – фотографию, сделанную на пленарном заседании мажилиса парламента в Нур-Султане.

На коллективном фото – Глава государства и руководители депутатских фракций. В целом около сотни человек. И все без масок и соцдистанции.

"Я штраф уплатил, а вы?" – намекнул семейский депутат.