В Семее на первой организационной сессии маслихата VII созыва депутаты сфотографировались без масок, находясь близко друг к другу. Снимок распространился в соцсети и вызвал негативную реакцию в обществе. Секретарь городского маслихата Бейсенбек Акжалов заявил, что депутаты задержали дыхание на время, чтобы сделать фотографию, а после надели маски, сообщает Arnapress.kz.

По словам Бейсенбека Акжалова, на сессии маслихата депутаты сфотографировались дважды: в масках и без.

"Люди изъявили желание сделать фото на память без масок. Среди нас есть два-три квалифицированных врача, они сказали, если мы задержим буквально на 30 секунд дыхание, не будем дышать, нас просто сразу же сфотографируют. В этом никаких нарушений нет и всё. Мы же не ходили, не перестраивались. Просто сняли маску, сфотографировались и тут же надели. Я не вижу здесь никакой крамолы", − сказал Бейсенбек Акжалов.

Инцидент с фотографией депутатов сейчас изучают в управлении санитарно-эпидемиологического контроля Семея.

"Мы переслали секретарю маслихата, разбираемся, он должен ответить. Они говорят, что на минутку сняли маски и сфотографировались. Это, конечно, нельзя, сейчас социальную дистанцию надо соблюдать, масочный режим везде. Мы со своей стороны разбираемся", − сообщил руководитель УСЭК Семея Берик Тлебалдин.