За прошедшие сутки, 22 января, в регионе зарегистрировано 170 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости составил – 1,9%. Днем ранее в области было выявлено 125 заболевших, темп прироста равнялся 1,4%.

Иллюстративное фото naturalnieozdrowiu.pl

Заболели 80 жителей Костаная, 20 – Рудного, 17 – Костанайского района, 16 - Лисаковска, 9 – Аулиекольского района, 6 – Денисовского района, по 4 случая среди жителей Аркалыка и Карабалыкского района, 3 – Камыстинского района, по 2 случая среди жителей Житикары, Узункольского, Федоровского, им. Б. Майлина районов, по 1 случаю среди жителей Алтынсаринского, Мендыкаринского и Сарыкольского районов.

- 140 обследованы по самообращению, 25 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар, 2 с профилактической целью при пересечении государственной границы через автопереходы «Кайрак» и «Убаган», - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 130 с симптомами заболевания, 40 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 по 22 января 2021 зарегистрировано 9 173 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 8 009.