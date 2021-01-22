Назван сайт для заявок на снятие пенсионных накоплений
Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова назвала сайт, на котором казахстанцы смогут подать заявки для досрочного снятия пенсионных накоплений, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Ксении РЕБИК
"Наверное, впервые я озвучу название сайта. Это сайт enpf-otbasy.kz. Наша совместная деятельность с ЕНПФ. Объем работы, который мы проделали в течение последнего, 2020 года, поэтому в названии мы решили отразить два органа, которые активно взаимодействовали", - сообщила Ибрагимова.
По ее словам, заявки ЕНПФ будет рассматривать в течение двух рабочих дней.
"В течение пяти рабочих дней к нему (заявителю. - Прим.) на спецсчет придут деньги. Мы надеемся, что в первые недели февраля с их согласия мы сможем показать или озвучить имена первых людей, которые получили результаты этой программы", - добавила она.
Сейчас на сайте отображается надпись, что сервис начнет работать с 9.00 23 января.
"В принципе, сервисы полностью готовы. Как правило, вчера вышли в последний день, были редакционного характера изменения, и мы начали перепроверку всех форм заявлений, которые вшиты в портал", - добавила Ибрагимова.
Напомним, платформа по использованию
пенсионных накоплений будет доступна 23 января 2021 года в 9.00 по времени города Нур-Султана.
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