Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова назвала сайт, на котором казахстанцы смогут подать заявки для досрочного снятия пенсионных накоплений, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Ксении РЕБИК

"Наверное, впервые я озвучу название сайта. Это сайт enpf-otbasy.kz. Наша совместная деятельность с ЕНПФ. Объем работы, который мы проделали в течение последнего, 2020 года, поэтому в названии мы решили отразить два органа, которые активно взаимодействовали", - сообщила Ибрагимова.

По ее словам, заявки ЕНПФ будет рассматривать в течение двух рабочих дней.

"В течение пяти рабочих дней к нему (заявителю. - Прим.) на спецсчет придут деньги. Мы надеемся, что в первые недели февраля с их согласия мы сможем показать или озвучить имена первых людей, которые получили результаты этой программы", - добавила она.

Сейчас на сайте отображается надпись, что сервис начнет работать с 9.00 23 января.

"В принципе, сервисы полностью готовы. Как правило, вчера вышли в последний день, были редакционного характера изменения, и мы начали перепроверку всех форм заявлений, которые вшиты в портал", - добавила Ибрагимова.

Напомним, платформа по использованию

пенсионных накоплений будет доступна 23 января 2021 года в 9.00 по времени города Нур-Султана.