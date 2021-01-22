Сайт по приему заявок для досрочного снятия пенсионных накоплений запустят 23 января в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт "Отбасы банка".

Сообщается, что 23 января "Отбасы банк" запускает онлайн-платформу для принятия заявок на использование пенсионных накоплений.

Для подачи заявления нужно иметь действующую ЭЦП с актуальным сроком действия. "Необходимо посредством ЭЦП или иным электронным способом авторизоваться на интернет-ресурсе уполномоченного оператора, открыть свой личный кабинет и подать заявку на открытие специального счета.

Заявитель может также открыть специальный счет иным способом, установленным внутренним документом уполномоченного оператора.

После открытия специального счета заполнить электронные заявления на единовременную пенсионную выплату с указанием номера специального счета, цели использования, доступной суммы, способов удержания и перечисления индивидуального подоходного налога", - дает инструкцию банк.

Отмечается, что "Отбасы банк" не будет снимать комиссию за снятие пенсионных накоплений.

Кроме того, были опубликованы правила снятия пенсионных накоплений на жилье. Единовременные пенсионные выплаты допускается использовать для:

- полного расчета по договорам купли-продажи, приватизации, рассрочки, обмена (мены) жилища, по договорам о долевом участии в жилищном строительстве при наличии гарантии согласно законодательству о долевом участии;

- строительства индивидуального жилого дома, считая приобретение земли;

- внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа;

- получения, частичного или полного погашения задолженности, рефинансирования ипотечного жилищного займа;

- приобретения жилища в рамках финансирования исламским банком;

- частичного или полного погашения задолженности по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа.

Единовременные пенсионные выплаты используются неограниченное число раз.

Для использования получателем единовременных пенсионных выплат, уступаемых заявителем в лице супруга и (или) близких родственников, стороны заключают в личном кабинете соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат.

Близкими родственниками считаются родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Наличие в собственности получателя жилища не является основанием для отказа в получении и использовании единовременных пенсионных выплат.

Использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий осуществляется безналичным способом.

Не допускается использование единовременных пенсионных выплат на приобретение недвижимого имущества у супруга или близких родственников получателя.

Не допускается реализация недвижимого имущества, оформленного в собственность с использованием единовременных пенсионных выплат, в течение пяти лет. Если имущество будет продано, сумму пенсионных выплат придется вернуть. Норма распространяется только на ипотечные жилищные займы с оставшимся сроком погашения более 5 лет и по которым имеется непогашенная задолженность. То есть, если ипотека погашена раньше, мораторий снимается.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.