Избраны председатели комитетов Мажилиса. В Мажилисе проходит первое пленарное заседание VII созыва, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Отметим, что по принятым ранее поправкам не менее одного комитета Мажилиса должен возглавлять представитель парламентской оппозиции (фракции партий "Ак жол" и НПК).

Комитеты Мажилиса возглавили:

председателем Комитета по аграрным вопросам избран Ерлан Барлыбаев ( от партии "Ак жол " );

); председателем Комитета по социально-культурному развитию стала Джамиля Нурманбетова;

председателем Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе - Канат Мусин;

председателем Комитета по финансам и бюджету избран Марат Кусаинов;

председателем Комитета по международным делам, обороне и безопасности - Айгуль Куспан;

председателем Комитета по вопросам экологии и природопользованию избран Александр Милютин ( от Народной партии Казахстана );

); председателем Комитета по экономическим реформам и региональному развитию стал Альберт Рау.

Нурлан Нигматулин избран спикером Мажилиса. Парламентарии единогласно поддержали кандидатуру Нурлана Нигматулина путем тайного голосования на первом заседании палаты.

"Вчера на заседании нашей фракции Nur Otan Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру депутата Нигматулина. Все поручения и возложенные задачи были им выполнены. Он способствовал развитию парламентаризма и повышению качества работы. Традиционно все заседания палат, презентации, правительственные часы, заседания профильных комитетов проводились в онлайн-формате, с членами правительства. Все казахстанцы знают, как он может требовать работы с членов правительства. Прошу поддержать его кандидатуру", - сказал на заседании мажилисмен Дархан Мынбай.

Руководители партий "Ак жол" и НПК также поддержали кандидатуру Нигматулина.

На пост председателя Мажилиса был выдвинут лишь один кандидат. Других предложений по кандидатам на пост председателя не поступило.

100 депутатов единогласно проголосовали за кандидатуру Нурлана Нигматулина.

Также были избраны заместители спикера. Ими стали Балаим Кесебаева и Павел Казанцев.

Фото: parlam.kz Фотоколлаж Tengrinews.kz

Полный список депутатов VII созыва Мажилиса доступен по ссылке.