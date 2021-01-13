Стал известен полный список депутатов, кого выдвинули на регистрацию в мажилисе Казахстана. По результатам голосования из 98 мандатов 76 получили депутаты партии "Nur Otan", 12 мандатов у партии "Ак жол" и 10 - у "Народной партии Казахстана". Еще 9 депутатов в мажилисе - от АНК.

Иллюстративное фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Первыми стали известны депутаты от Ассамблеи народа Казахстана.

Сауытбек Абдрахманов - депутат Мажилиса Казахстана VI созыва; Аветик Амирханян - председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного ОО "Масис"; Ильяс Буларов - аким Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области; Наталья Деменьтева - директор КГУ "Технический лицей" отдела образования Кокшетау; Юрий Ли - председатель ОЮЛ "Национальная палата коллекторов Казахстана"; Вакиль Набиев - вице-президент "Ассоциации "Барбанг" курдов"; Шамиль Осин - глава фермерского хозяйства "Шыгыс"; Владимир Тохтасунов - генеральный директор ТОО "ЖетысуОблГаз"; Абилфас Хамедов - председатель РОО "Ассоциация азербайджанцев".

После оглашения результатов голосования ЦИК, 12 января, свой состав представила партия "Ак жол". Мандаты депутатов Мажилиса единогласным решением пленума доверены следующим кандидатам:

Азат Перуашев Азамат Абильдаев Ерлан Барлыбаев Берик Дюсембинов Серик Ерубаев Дания Еспаева Айгуль Жумабаева Казыбек Иса Андрей Линник Ерлик Омиргали Максат Раманкулов Азат Сембинов.

Позже пресс-служба партии "Nur Otan" опубликовала список из 76 человек, которых выдвинули на регистрацию в качестве депутатов Мажилиса. Отмечается, что состав фракции партии в Мажилисе обновился на 70 процентов. Средний возраст снизился до 49 лет, то есть на четыре года.

Список кандидатов от Nur Otan:

АБАКАНОВ Елдос Нурболович. АБАСОВ Кайнар Бегалиевич. АБСЕМЕТОВА Алия Маратовна. АДАМБАЕВ Сырым Жуматаевич. АДАМБЕКОВ Тилектес Серикбайулы. АКИШЕВ Самат Сагинбаевич. АЛИМБАЕВ Данияр Кенгазыевич. АМРЕЕВ Галым Махмутбаевич. АХМЕТОВ Мади Абылаевич. АШИМЖАНОВ Жанарбек Садыканулы. ӘБДІҒАЛИҰЛЫ Берік. БЕЙСЕНБАЕВ Елнұр Сабыржанұлы. БЕКЖАНОВ Берик Айдарбекович. БЕРДАЛИН Амангалий Бисенбаевич. БИЖАНОВА Гульнара Кадиржановна. БОЙЧИН Анатолий Васильевич. ЕЛЕУОВ Галымжан Алмасбекович. ЕЛЮБАЕВ Мади Сагинтаевич. ЕРЖАН Құдайберген Төлепұлы. ЕРМАН Мұхтар Тілдәбекұлы. ЕРТАЕВ Сырым Махамбетович. ЖАМАЛОВ Аманжан Макаримович. ЖАҢБЫРШИН Еділ Терекбайұлы. ЖУЛИН Юрий Викторович. ЗАКИЕВА Динара Болатовна. ИМАШЕВА Снежанна Валерьевна. КАЗАНЦЕВ Павел Олегович. КАМАСОВА Зарина Айдархановна. КАРАТАЕВ Фахриддин Абдинабиевич. КЕСЕБАЕВА Балаим Туганбаевна. КИМ Вера Александровна. КОЖАХМЕТОВ Арман Тулешович. КОЛОДА Дмитрий Владимирович. КУСАИНОВ Марат Апсеметович. КУЧИНСКАЯ Юлия Владимировна. КҰСПАН Айгүл Сайфоллақызы. ҚҰЛШАР Мәлік Иманқұлұлы. МУСАБАЕВ Самат Базарбаевич. МУСИН Канат Сергеевич. МЫҢБАЙ Дархан Қамзабекұлы. НАЗАРБАЕВА Дарига Нурсултановна. НАКПАЕВ Салимжан Жумашевич. НИГМАТУЛИН Нурлан Зайруллаевич. НУРКИНА Айгуль Кабдушевна. НУРОВ Канат Ильич. НУРУМОВА Гульдара Алданышевна. НҰРМАНБЕТОВА Жәмила Нүсіпжанқызы. ОМАРБЕКОВА Жанат Ануарбековна. ОСПАНОВ Берик Серикович. ПАВЛОВЕЦ Лариса Павловна. ПАНЧЕНКО Игорь Иванович. ПЛАТОНОВ Артур Станиславович. РАЗЗАК Назиля Раззакбаевна. РАМАЗАНОВА Лаззат Керимкуловна. РАУ Альберт Павлович. РАХИМЖАНОВ Амерхан Муратпекович. САИРОВ Ерлан Бияхметович. САПАРОВА Алия Суиндиковна. САРТБАЕВ Бауржан Мейрамбекович. САРЫМ Айдос Әміроллаұлы. СИМОНОВ Сергей Анатольевич. СМАҒҰЛ Бахытбек. СМЫШЛЯЕВА Екатерина Васильевна. СУЛЕЙМЕНОВА Жулдыз Досбергеновна. СУЛЕЙМЕНОВА Зульфия Булатовна. ТАЖМАГАМБЕТОВА Макпал Мазаковна. ТАЙЖАНОВ Ерлик Серикбаевич. ТАШКАРАЕВ Гани Абдуганиевич. ТЕЛЬПЕКБАЕВА Жанна Тлеубековна. ТІЛЕУХАН Бекболат Қанайұлы. ТОРГАЕВ Беккали Нургалиевич. ТУЛЕПБЕРГЕН Мейрамбек Мылтыкбайулы. ТУРГАНОВ Дюсенбай Нурбаевич. УИСИМБАЕВ Аскарбек Съезбекович. УНЖАКОВА Ирина Сергеевна. ШИПОВСКИХ Геннадий Геннадьевич.

Последними, 13 января, список из 10 человек опубликовала "Народная партия Казахстана".

Айкын Конуров. Жамбыл Ахметбеков. Ирина Смирнова. Айбек Паяев. Сергей Решетников. Файзулла Каменов. Газиз Кулахметов. Ерлан Смайлов. Александр Милютин. Айжан Скакова.

"Думаю, что этот список является как раз основой для того, чтобы партия достойно была представлена в Мажилисе. Итоги выборов могут быть разными, правда у всех своя. Но истина одна. НПК идет в Парламент с целью защиты прав людей. То количество голосов, которые отдали за нас, говорит само за себя", - отметил Айкын Конуров.

На первом пленарном заседании мажилисмены путем тайного голосования должны избрать спикера палаты.

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщал, что 15 января выступит в Парламенте с обращением к новому составу Мажилиса. Тогда, скорее всего, будет избран новый спикер палаты, определены лидер большинства и лидер оппозиции.