Кто станет депутатами в новом мажилисе?
Стал известен полный список депутатов, кого выдвинули на регистрацию в мажилисе Казахстана. По результатам голосования из 98 мандатов 76 получили депутаты партии "Nur Otan", 12 мандатов у партии "Ак жол" и 10 - у "Народной партии Казахстана". Еще 9 депутатов в мажилисе - от АНК.
Иллюстративное фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Первыми стали известны депутаты от Ассамблеи народа Казахстана.
- Сауытбек Абдрахманов - депутат Мажилиса Казахстана VI созыва;
- Аветик Амирханян - председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного ОО "Масис";
- Ильяс Буларов - аким Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области;
- Наталья Деменьтева - директор КГУ "Технический лицей" отдела образования Кокшетау;
- Юрий Ли - председатель ОЮЛ "Национальная палата коллекторов Казахстана";
- Вакиль Набиев - вице-президент "Ассоциации "Барбанг" курдов";
- Шамиль Осин - глава фермерского хозяйства "Шыгыс";
- Владимир Тохтасунов - генеральный директор ТОО "ЖетысуОблГаз";
- Абилфас Хамедов - председатель РОО "Ассоциация азербайджанцев".
После оглашения результатов голосования ЦИК, 12 января, свой состав представила партия "Ак жол". Мандаты депутатов Мажилиса единогласным решением пленума доверены следующим кандидатам:
- Азат Перуашев
- Азамат Абильдаев
- Ерлан Барлыбаев
- Берик Дюсембинов
- Серик Ерубаев
- Дания Еспаева
- Айгуль Жумабаева
- Казыбек Иса
- Андрей Линник
- Ерлик Омиргали
- Максат Раманкулов
- Азат Сембинов.
Позже пресс-служба партии "Nur Otan" опубликовала список из 76 человек, которых выдвинули на регистрацию в качестве депутатов Мажилиса. Отмечается, что состав фракции партии в Мажилисе обновился на 70 процентов. Средний возраст снизился до 49 лет, то есть на четыре года.
Список кандидатов от Nur Otan:
- АБАКАНОВ Елдос Нурболович.
- АБАСОВ Кайнар Бегалиевич.
- АБСЕМЕТОВА Алия Маратовна.
- АДАМБАЕВ Сырым Жуматаевич.
- АДАМБЕКОВ Тилектес Серикбайулы.
- АКИШЕВ Самат Сагинбаевич.
- АЛИМБАЕВ Данияр Кенгазыевич.
- АМРЕЕВ Галым Махмутбаевич.
- АХМЕТОВ Мади Абылаевич.
- АШИМЖАНОВ Жанарбек Садыканулы.
- ӘБДІҒАЛИҰЛЫ Берік.
- БЕЙСЕНБАЕВ Елнұр Сабыржанұлы.
- БЕКЖАНОВ Берик Айдарбекович.
- БЕРДАЛИН Амангалий Бисенбаевич.
- БИЖАНОВА Гульнара Кадиржановна.
- БОЙЧИН Анатолий Васильевич.
- ЕЛЕУОВ Галымжан Алмасбекович.
- ЕЛЮБАЕВ Мади Сагинтаевич.
- ЕРЖАН Құдайберген Төлепұлы.
- ЕРМАН Мұхтар Тілдәбекұлы.
- ЕРТАЕВ Сырым Махамбетович.
- ЖАМАЛОВ Аманжан Макаримович.
- ЖАҢБЫРШИН Еділ Терекбайұлы.
- ЖУЛИН Юрий Викторович.
- ЗАКИЕВА Динара Болатовна.
- ИМАШЕВА Снежанна Валерьевна.
- КАЗАНЦЕВ Павел Олегович.
- КАМАСОВА Зарина Айдархановна.
- КАРАТАЕВ Фахриддин Абдинабиевич.
- КЕСЕБАЕВА Балаим Туганбаевна.
- КИМ Вера Александровна.
- КОЖАХМЕТОВ Арман Тулешович.
- КОЛОДА Дмитрий Владимирович.
- КУСАИНОВ Марат Апсеметович.
- КУЧИНСКАЯ Юлия Владимировна.
- КҰСПАН Айгүл Сайфоллақызы.
- ҚҰЛШАР Мәлік Иманқұлұлы.
- МУСАБАЕВ Самат Базарбаевич.
- МУСИН Канат Сергеевич.
- МЫҢБАЙ Дархан Қамзабекұлы.
- НАЗАРБАЕВА Дарига Нурсултановна.
- НАКПАЕВ Салимжан Жумашевич.
- НИГМАТУЛИН Нурлан Зайруллаевич.
- НУРКИНА Айгуль Кабдушевна.
- НУРОВ Канат Ильич.
- НУРУМОВА Гульдара Алданышевна.
- НҰРМАНБЕТОВА Жәмила Нүсіпжанқызы.
- ОМАРБЕКОВА Жанат Ануарбековна.
- ОСПАНОВ Берик Серикович.
- ПАВЛОВЕЦ Лариса Павловна.
- ПАНЧЕНКО Игорь Иванович.
- ПЛАТОНОВ Артур Станиславович.
- РАЗЗАК Назиля Раззакбаевна.
- РАМАЗАНОВА Лаззат Керимкуловна.
- РАУ Альберт Павлович.
- РАХИМЖАНОВ Амерхан Муратпекович.
- САИРОВ Ерлан Бияхметович.
- САПАРОВА Алия Суиндиковна.
- САРТБАЕВ Бауржан Мейрамбекович.
- САРЫМ Айдос Әміроллаұлы.
- СИМОНОВ Сергей Анатольевич.
- СМАҒҰЛ Бахытбек.
- СМЫШЛЯЕВА Екатерина Васильевна.
- СУЛЕЙМЕНОВА Жулдыз Досбергеновна.
- СУЛЕЙМЕНОВА Зульфия Булатовна.
- ТАЖМАГАМБЕТОВА Макпал Мазаковна.
- ТАЙЖАНОВ Ерлик Серикбаевич.
- ТАШКАРАЕВ Гани Абдуганиевич.
- ТЕЛЬПЕКБАЕВА Жанна Тлеубековна.
- ТІЛЕУХАН Бекболат Қанайұлы.
- ТОРГАЕВ Беккали Нургалиевич.
- ТУЛЕПБЕРГЕН Мейрамбек Мылтыкбайулы.
- ТУРГАНОВ Дюсенбай Нурбаевич.
- УИСИМБАЕВ Аскарбек Съезбекович.
- УНЖАКОВА Ирина Сергеевна.
- ШИПОВСКИХ Геннадий Геннадьевич.
Последними, 13 января, список из 10 человек опубликовала "Народная партия Казахстана".
- Айкын Конуров.
- Жамбыл Ахметбеков.
- Ирина Смирнова.
- Айбек Паяев.
- Сергей Решетников.
- Файзулла Каменов.
- Газиз Кулахметов.
- Ерлан Смайлов.
- Александр Милютин.
- Айжан Скакова.
"Думаю, что этот список является как раз основой для того, чтобы партия достойно была представлена в Мажилисе. Итоги выборов могут быть разными, правда у всех своя. Но истина одна. НПК идет в Парламент с целью защиты прав людей. То количество голосов, которые отдали за нас, говорит само за себя", - отметил Айкын Конуров.
На первом пленарном заседании мажилисмены путем тайного голосования должны избрать спикера палаты.
Президент Касым-Жомарт Токаев сообщал, что 15 января выступит в Парламенте с обращением к новому составу Мажилиса. Тогда, скорее всего, будет избран новый спикер палаты, определены лидер большинства и лидер оппозиции.
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