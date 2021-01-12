Международная миссия по наблюдению за выборами (ММНВ) от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) раскритиковала работу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана, передает КазТАГ.

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«ЦИК проводила регулярные открытые заседания и своевременно публиковала решения. Тем не менее, решения принимались до официальных заседаний, что уменьшало прозрачность администрирования выборов. Формирование и состав комиссий на всех уровнях вызывает обеспокоенность в отношении их независимости», - говорится в заявлении ММНВ в понедельник.

При этом отмечается, что некоторые аспекты избирательного процесса противоречили международному опыту и международным стандартам.

«Информационная кампания ЦИК для избирателей, проводившаяся как на казахском, так и на русском языках, была в основном сосредоточена на проверке списков избирателей и дате выборов. Зарегистрировано почти 12 мkн избирателей. Граждане, признанные судом недееспособными по причине умственной и психосоциальной инвалидности, а также все заключенные лишены права голоса, что нарушает международные стандарты. Списки избирателей были доступны для всеобщего ознакомления. В разрез с передовой международной практикой, избиратели могут быть добавлены в списки избирателей в день голосования на избирательных участках без административного или судебного контроля, что открывает возможность многократного голосования. При регистрации кандидатов предъявляются чрезмерно строгие требования к праву баллотироваться, что противоречит международным стандартам», - добавила миссия ОБСЕ.

Также отмечается, что информацию об отдельных кандидатах в партийных списках было нелегко найти.

Кроме того, международные наблюдатели обратили внимание, что ЦИК не проводил аудита финансирования предвыборных кампаний по существу.

«Закон регулирует источники и предельные размеры взносов в избирательные фонды партий. ЦИК, как орган по надзору за финансированием предвыборной агитации, опубликовала сводные данные о доходах и расходах партий во время агитации. ЦИК не проводит аудита финансирования предвыборной агитации по существу», - говорится в заявлении.

Также ММНВ отметила, что все жалобы граждан на ЦИК Верховный суд отклонил на формальных основаниях.

«Закон предусматривает право участников выборов добиваться правовой защиты, но жалоб поступило очень мало. Верховный суд отклонил на формальных основаниях все жалобы на ЦИК, не обеспечив таким образом эффективных средств защиты. Многие собеседники ОМНВ БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ – КазТАГ) из гражданского общества выразили недоверие к разрешению избирательных споров. Независимые гражданские наблюдатели сообщили о согласованных усилиях властей по воспрепятствованию их эффективному наблюдению за этими выборами. Сюда относятся многочисленные налоговые расследования в отношении НПО, начатые незадолго до выборов, новое постановление ЦИК, предоставившее широкие полномочия участковым избирательным комиссиям по отстранению гражданских наблюдателей, позднее введение обязательного тестирования наблюдателей на COVID-19. В день голосования было направлено значительное количество наблюдателей, связанных с правительством», - отмечается в заявлении.

Кроме того, ММНВ зафиксировала на выборах в мажилис парламента Казахстана явные признаки вброса бюллетеней.

«Процедуры голосования в целом соблюдались на избирательных участках, на которых наблюдала ММНВ. Тем не менее, наблюдатели ММНВ обратили внимание на явные признаки незаконного вброса бюллетеней, недостаток подписей в списке избирателей по сравнению с высокой явкой избирателей, объявленной УИК (участковая избирательная комиссия – КазТАГ), множественные записи в дополнительном списке избирателей, свидетельствующие о существенных проблемах с точностью регистрации избирателей, факты ненадлежащего опечатывания урн для голосования, и присутствие неуполномоченных лиц на избирательных участках», - говорилось в заявлении ММНВ в понедельник.

При этом отмечается, что наблюдатели находились слишком далеко, чтобы видеть некоторые процедуры.

«Следуя указаниям УИК, на которых проводилось наблюдение, оставаться на значительном расстоянии, представители партий и местные наблюдатели, хотя и присутствовали в большом количестве, часто не имели возможности четко наблюдать процедуры, в частности, идентификации избирателей. Наблюдатели не возражали (…) Почти на всех избирательных участках, где наблюдался подсчет голосов, УИК не соблюдали последовательно процедуры подсчета, не объявляли выбор избирателей или количество голосов, поданных за каждую партию, и регулярно игнорировали важные меры по предотвращению сверке данных. УИК требовали от ММНВ и местных наблюдателей держаться подальше от места подсчета голосов, что значительно ограничило прозрачность процесса. В восьми из 12 ТИК (территориальных избирательных комиссий – КазТАГ), где ММНВ наблюдала суммирование итогов, процесс был непрозрачным», - подчеркивается в заявлении.

Более того, ММНВ сообщила о том, что ряд территориальных избиркомов не проводил подсчет голосов должным образом.

«Две ТИК, которые ММНВ посетила ночью, были закрыты, и подсчет результатов не велся; две другие ТИК без видимых причин отложили суммирование итогов до следующего дня. ММНВ нигде так и не удалось сверить данные с записью результатов в базе данных. ЦИК публиковала явку на своем вебсайте в течение дня, в конечном итоге объявив предварительную явку в 63,3%», - добавляет миссия ОБСЕ.

Напомним, выборы в мажилис по партийным спискам проходили 10 января с 7.00 до 20.00 по местному времени для всех регионов.

По итогам голосования три партии преодолели семипроцентный барьер и получили депутатские мандаты.