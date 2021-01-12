Объявлены окончательные итоги выборов в мажилис в Казахстане
В Центральной избирательной комиссии озвучили итоги парламентских выборов в Казахстане, прошедших 10 января 2021 года. Три политические партии проходят в Мажилис. Данные огласил заместитель председателя ЦИК Константин Петров, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото: Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Итоги парламентских выборов:
партия "Ак жол" - 10,95 процента;
Народная партия Казахстана (НПК) - 9,10 процента;
партия "Ауыл" - 5,29 процента;
партия ADAL - 3,57 процента.
Для прохождения в Мажилис партиям необходимо преодолеть семипроцентный барьер. Таким образом, в Парламент прошли три партии - Nur Otan, "Ак жол" и НПК. Партии ADAL и "Ауыл" не преодолели семипроцентный барьер.
Мажилис состоит из 107 депутатов.
Избрание 98 депутатов Мажилиса осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по партийным спискам (то есть в результате выборов). Вопрос о том, кто из кандидатов попадает в Парламент, решается руководящим органом партии после подведения итогов голосования и определения числа мандатов, получаемых партийным списком.
Распределение депутатских мандатов: Nur Otan - 76 мандатов, "Ак жол" - 12 мандатов, Народная партия Казахстана (НПК) - 10 мандатов.
Также в Мажилисе еще 9 депутатов от АНК. 10 января их избрали. Вот они:
- Сауытбек Абдрахманов - депутат Мажилиса Казахстана VI созыва;
- Аветик Амирханян - председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного ОО "Масис";
- Ильяс Буларов - аким Сартобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области;
- Наталья Деменьтева - директор КГУ "Технический лицей" отдела образования Кокшетау;
- Юрий Ли - председатель ОЮЛ "Национальная палата коллекторов Казахстана";
- Вакиль Набиев - вице-президент "Ассоциации "Барбанг" курдов";
- Шамиль Осин - глава фермерского хозяйства "Шыгыс";
- Владимир Тохтасунов - генеральный директор ТОО "ЖетысуОблГаз";
- Абилфас Хамедов - председатель РОО "Ассоциация азербайджанцев".
Пленум Центрального совета Демократической партии "Ак жол" распределил мандаты депутатов 12 января 2021 года, сообщает пресс-служба партии.
Мандаты депутатов Мажилиса единогласным решением пленума доверены следующим кандидатам:
- Азат Перуашев
- Азамат Абильдаев
- Ерлан Барлыбаев
- Берик Дюсембинов
- Серик Ерубаев
- Дания Еспаева
- Айгуль Жумабаева
- Казыбек Иса
- Андрей Линник
- Ерлик Омиргали
- Максат Раманкулов
- Азат Сембинов.
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