В Центральной избирательной комиссии озвучили итоги парламентских выборов в Казахстане, прошедших 10 января 2021 года. Три политические партии проходят в Мажилис. Данные огласил заместитель председателя ЦИК Константин Петров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Итоги парламентских выборов:

партия Nur Otan - 71,09 процента;

партия "Ак жол" - 10,95 процента;

Народная партия Казахстана (НПК) - 9,10 процента;

партия "Ауыл" - 5,29 процента;

партия ADAL - 3,57 процента.

Для прохождения в Мажилис партиям необходимо преодолеть семипроцентный барьер. Таким образом, в Парламент прошли три партии - Nur Otan, "Ак жол" и НПК. Партии ADAL и "Ауыл" не преодолели семипроцентный барьер.

Мажилис состоит из 107 депутатов.

Избрание 98 депутатов Мажилиса осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по партийным спискам (то есть в результате выборов). Вопрос о том, кто из кандидатов попадает в Парламент, решается руководящим органом партии после подведения итогов голосования и определения числа мандатов, получаемых партийным списком.

Распределение депутатских мандатов: Nur Otan - 76 мандатов, "Ак жол" - 12 мандатов, Народная партия Казахстана (НПК) - 10 мандатов.

Также в Мажилисе еще 9 депутатов от АНК. 10 января их избрали. Вот они:

Сауытбек Абдрахманов - депутат Мажилиса Казахстана VI созыва;

Аветик Амирханян - председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного ОО "Масис";

Ильяс Буларов - аким Сартобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области;

Наталья Деменьтева - директор КГУ "Технический лицей" отдела образования Кокшетау;

Юрий Ли - председатель ОЮЛ "Национальная палата коллекторов Казахстана";

Вакиль Набиев - вице-президент "Ассоциации "Барбанг" курдов";

Шамиль Осин - глава фермерского хозяйства "Шыгыс";

Владимир Тохтасунов - генеральный директор ТОО "ЖетысуОблГаз";

Абилфас Хамедов - председатель РОО "Ассоциация азербайджанцев".

Пленум Центрального совета Демократической партии "Ак жол" распределил мандаты депутатов 12 января 2021 года, сообщает пресс-служба партии.

Мандаты депутатов Мажилиса единогласным решением пленума доверены следующим кандидатам: