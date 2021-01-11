Председатель Костанайской городской избирательной комиссии Сания ШАРИПОВА прислала в редакцию "НГ" письмо, в котором объяснила, почему журналиста "НГ" не допустили на участок во время подсчета голосов.

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- В соответствии с алгоритмом по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при организации и проведении голосования, утвержденном постановлением главного государственного санитарного врача РК, в ходе голосования предпринимались меры по обеспечению безопасности участников избирательного процесса, - сообщается в письме. - В этой связи на председателей участковых избирательных участков, согласно утвержденных правил поведения на избирательном участке, возлагались обязанности обеспечения социальной дистанции в 1,5 - 2 метра и недопущение скопления избирателей и наблюдателей при проведении голосования. Кроме того, ранее старшим помощником Генерального прокурора РК Азаматом Саргазиным было дано разъяснение о том, что регулирование количества участников избирательного процесса возложено на избирательные комиссии. Председателем избирательного участка № 1 г. Костаная ввиду максимального заполнения мест для наблюдателей и доверенных лиц было принято решение о недопущении журналиста еженедельника «Наша Газета» Г. Говорова на участок. Несмотря на разъяснение правил, Г. Говоров отказался покидать участок и вступил в конфликт с членами избирательной комиссии, о чем был составлен соответствующий акт.

Алгоритм, о котором говорит в своем письме Шарипова, опубликован здесь. В главе 3 "Голосование на избирательном участке" есть пункт о том, что между участниками избирательного процесса должна соблюдаться социальная дистанция в 1,5-2 м. Никаких требований по количеству наблюдателей на участке ни в алгоритме, ни в самом постановлении главного санврача РК нет. Требований по наличию у журналистов ПЦР-тестов - тоже.

Берген Калаков заявил журналисту, что количество посадочных мест ограничено / Кадр из видео

- Я, председатель участковой комиссии № 1, в связи с тем, что количество мест для наблюдателей, доверенных лиц ограничено шестью человеками, я вас прошу покинуть участок, - заявил журналисту председатель УИК Берген КАЛАКОВ 10 января. - Вы не имеете права находиться здесь в связи с тем, что количество посадочных мест ограничено! Вы можете опротестовать мое решение, можете написать жалобу.

Однако на территории участка, который разместился в между фойе и актовым залом Костанайского регионального университета, было достаточно места для соблюдения социальной дистанции и большим количеством присутствующих. Поэтому журналист "НГ" не мог подчиниться требованию Калакова.