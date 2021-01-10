Корреспондента "НГ" Георгия ГОВОРОВА удалили с избирательного участка № 1, расположенного в здании Костанайского регионального университета им. А. Байтурсынова, за полчаса до начала подсчёта голосов. Названная причина - нехватка посадочных мест для наблюдателей. Такое решение приняла участковая избирательная комиссия.

- Я, председатель участковой комиссии № 1, в связи с тем, что количество мест для наблюдателей, доверенных лиц ограничено шестью человеками, я вас прошу покинуть участок, - заявил журналисту председатель УИК Берген КАЛАКОВ. - Вы не имеете права находиться здесь в связи с тем, что количество посадочных мест ограничено! Вы можете опротестовать мое решение, можете написать жалобу.

По его словам, такая мера предусмотрена решением главного государственного санитарного врача РК.

- Председатель городской избирательной комиссии здесь - не власть и не законодательный орган, он не может запретить мне находиться здесь! - возразил журналист.

- Здесь я власть! - ответил Калаков.

Когда корреспондент "НГ" отказался покинуть участок, председатель комиссии вызвал полицию. А также заявил, что журналист оскорбил наблюдателей от партий тем, что не доверяет их наблюдению. Ни он, ни полицейские не смогли указать пункт в Законе "О выборах", который бы ограничивал количество наблюдателей.

Напомним, согласно п. 8 ст. 20 Закона "О выборах в РК" представители СМИ имеют право находится в день голосования на избирательном участке с момента открытия избирательного участка для голосования и до установления результатов голосования при подсчете голосов.

В постановлении главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 29 декабря редакция "НГ" не нашла пункта, огранивающего количество наблюдателей и представителей СМИ на избирательном участке. Дана лишь рекомендация о соблюдении социальной дистанции в 1,5-2 метра.