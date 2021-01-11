Данные экзитпол: партия Nur Otan победила на парламентских выборах-2021, в мажилис прошли также НПК и "Ак жол"
По данным трёх исследовательских институтов, Nur Otan набрал более 71% голосов, "Ак жол" – больше 10%, Народная партия Казахстана – около 8-9%, передает Informburo.kz.
Фото Георгия ГОВОРОВА
Пария Nur Otan побеждает на парламентских выборах-2021 по результатам предварительного экзитпола (exit poll – опрос избирателей на выходе из участков в день голосования). Партия набрала 71,97% голосов избирателей, сообщила на брифинге 11 января директор исследовательского института "Қоғамдық пікір" Айнур Мажитова.
По данным исследовательского института, за Народную партию Казахстана проголосовали – 9,03%, за партию Nur Otan – 71,97%, Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 5,75%, за партию "Адал" – 3,07%, за партию Демократическую партию "Ак жол" – 10,18%.
Таким образом, если данные экзитпола подтвердятся официальными данными, в мажилис проходят три партии – Nur Otan, "Ак жол" и НПК.
"В течение дня было проведено четыре волны опроса. В результате опрошенных – 24 тысячи избирателей. Погрешность опроса находится в пределах 2%. В проведении опроса было задействовано более 600 интервьюеров. Опрос избирателей проведён по стандартной международной методике Экзитпол в формате интервью face to face", – сказала Айнур Мажитова.
Также обнародованы результаты ещё двух экзитполов, которые в целом дают тот же расклад итогов выборов.
Результаты экзитпола "Института демократии", проведённого по заказу телеканала КТК:
- Nur Otan – 72,10%
- "Ак жол" – 10,20%
- НПК – 9,54%
- "Ауыл" – 4,93%
- "Адал" – 3,25%
Результаты экзитпола, проведённого институтом "Астана зерттеу" по заказу телеканала "Астана":
- Nur Otan – 73,75%
- "Ак жол" – 10,13%
- НПК – 8,17%
- "Ауыл" – 4,8%
- "Адал" – 3,15%
Результаты экзитполов по итогам выборов в мажилис парламента РК
10 января в стране прошли очередные выборы депутатов мажилиса и маслихатов, избираемых по партийным спискам. Впервые за 16 лет голосование провели не досрочно.
В Центральной избирательной комиссии сообщили, что явка избирателей в стране составила 63,3%.
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