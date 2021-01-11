По данным трёх исследовательских институтов, Nur Otan набрал более 71% голосов, "Ак жол" – больше 10%, Народная партия Казахстана – около 8-9%, передает Informburo.kz.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Пария Nur Otan побеждает на парламентских выборах-2021 по результатам предварительного экзитпола (exit poll – опрос избирателей на выходе из участков в день голосования). Партия набрала 71,97% голосов избирателей, сообщила на брифинге 11 января директор исследовательского института "Қоғамдық пікір" Айнур Мажитова.

По данным исследовательского института, за Народную партию Казахстана проголосовали – 9,03%, за партию Nur Otan – 71,97%, Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 5,75%, за партию "Адал" – 3,07%, за партию Демократическую партию "Ак жол" – 10,18%.

Таким образом, если данные экзитпола подтвердятся официальными данными, в мажилис проходят три партии – Nur Otan, "Ак жол" и НПК.

"В течение дня было проведено четыре волны опроса. В результате опрошенных – 24 тысячи избирателей. Погрешность опроса находится в пределах 2%. В проведении опроса было задействовано более 600 интервьюеров. Опрос избирателей проведён по стандартной международной методике Экзитпол в формате интервью face to face", – сказала Айнур Мажитова.

Также обнародованы результаты ещё двух экзитполов, которые в целом дают тот же расклад итогов выборов.

Результаты экзитпола "Института демократии", проведённого по заказу телеканала КТК:

Nur Otan – 72,10%

"Ак жол" – 10,20%

НПК – 9,54%

"Ауыл" – 4,93%

"Адал" – 3,25%

Результаты экзитпола, проведённого институтом "Астана зерттеу" по заказу телеканала "Астана":

Nur Otan – 73,75%

"Ак жол" – 10,13%

НПК – 8,17%

"Ауыл" – 4,8%

"Адал" – 3,15%

Результаты экзитполов по итогам выборов в мажилис парламента РК

10 января в стране прошли очередные выборы депутатов мажилиса и маслихатов, избираемых по партийным спискам. Впервые за 16 лет голосование провели не досрочно.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что явка избирателей в стране составила 63,3%.