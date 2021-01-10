В 20.00 в стране были закрыты все избирательные участки. В связи с разницей в часовых поясах, в 5 регионах голосование было завершено в 21.00 по времени Нур-Султана. Явка избирателей составила 63,3%, сообщается на сайте ЦИК РК.

Самая низкая явка зарегистрирована в Алматы - 30,3%. В Костанайской области отдать свой голос пришло 71,8% избирателей.

В том числе в разрезе регионов:

по Акмолинской области – 72,8 %

по Актюбинской области – 58,8 %

по Алматинской области – 73,5 %

по Атырауской области – 56,4 %

по Восточно-Казахстанской области – 72,4 %

по Жамбылской области – 72,2 %

по Западно-Казахстанской области – 62,4 %

по Карагандинской области – 70,7 %

по Костанайской области – 71,8 %

по Кызылординской области – 73,9 %

по Мангистауской области – 55,0 %

по Павлодарской области – 71,3 %

по Северо-Казахстанской области – 75,5 %

по Туркестанский области – 65,8 %

по г. Нур-Султан – 45,1 %

по г. Алматы – 30,3 %

по г. Шымкент – 56,5 %

"Голосование по выборам депутатов мажилиса парламента и маслихатов РК в основном завершено. На 42 участках при представительствах республики Казахстан в иностранных государствах голосование ещё продолжается. Избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов", – сообщил на заключительном 10 января брифинге ЦИК Константин Петров.

10 января в Казахстане состоялись очередные выборы депутатов мажилиса и маслихатов. Впервые за 16 лет голосование прошло не досрочно.