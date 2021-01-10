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Выборы в мажилис и маслихаты завершились в Казахстане

10 января 2021, 22:18 |  Государство

В 20.00 в стране были закрыты все избирательные участки. В связи с разницей в часовых поясах, в 5 регионах голосование было завершено в 21.00 по времени Нур-Султана. Явка избирателей составила 63,3%, сообщается на сайте ЦИК РК.

Самая низкая явка зарегистрирована в Алматы - 30,3%. В Костанайской области отдать свой голос пришло 71,8% избирателей.

В том числе в разрезе регионов:

  • по Акмолинской области –  72,8 %
  • по Актюбинской области –  58,8 %
  • по Алматинской области – 73,5 %
  • по Атырауской области – 56,4 %
  • по Восточно-Казахстанской области – 72,4 %
  • по Жамбылской области –  72,2 %
  • по Западно-Казахстанской области – 62,4 %
  • по Карагандинской области –  70,7 %
  • по Костанайской области –  71,8 %
  • по Кызылординской области –  73,9 %
  • по Мангистауской области –  55,0 %
  • по Павлодарской области –  71,3 %
  • по Северо-Казахстанской области – 75,5 %
  • по Туркестанский области –  65,8 %
  • по г. Нур-Султан –  45,1 %
  • по г. Алматы – 30,3 %
  • по г. Шымкент – 56,5  %

"Голосование по выборам депутатов мажилиса парламента и маслихатов РК в основном завершено. На 42 участках при представительствах республики Казахстан в иностранных государствах голосование ещё продолжается. Избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов", – сообщил на заключительном 10 января брифинге ЦИК Константин Петров.

10 января в Казахстане состоялись очередные выборы депутатов мажилиса и маслихатов. Впервые за 16 лет голосование прошло не досрочно.