Выборы в мажилис и маслихаты завершились в Казахстане
В 20.00 в стране были закрыты все избирательные участки. В связи с разницей в часовых поясах, в 5 регионах голосование было завершено в 21.00 по времени Нур-Султана. Явка избирателей составила 63,3%, сообщается на сайте ЦИК РК.
Самая низкая явка зарегистрирована в Алматы - 30,3%. В Костанайской области отдать свой голос пришло 71,8% избирателей.
В том числе в разрезе регионов:
- по Акмолинской области – 72,8 %
- по Актюбинской области – 58,8 %
- по Алматинской области – 73,5 %
- по Атырауской области – 56,4 %
- по Восточно-Казахстанской области – 72,4 %
- по Жамбылской области – 72,2 %
- по Западно-Казахстанской области – 62,4 %
- по Карагандинской области – 70,7 %
- по Костанайской области – 71,8 %
- по Кызылординской области – 73,9 %
- по Мангистауской области – 55,0 %
- по Павлодарской области – 71,3 %
- по Северо-Казахстанской области – 75,5 %
- по Туркестанский области – 65,8 %
- по г. Нур-Султан – 45,1 %
- по г. Алматы – 30,3 %
- по г. Шымкент – 56,5 %
"Голосование по выборам депутатов мажилиса парламента и маслихатов РК в основном завершено. На 42 участках при представительствах республики Казахстан в иностранных государствах голосование ещё продолжается. Избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов", – сообщил на заключительном 10 января брифинге ЦИК Константин Петров.
10 января в Казахстане состоялись очередные выборы депутатов мажилиса и маслихатов. Впервые за 16 лет голосование прошло не досрочно.
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