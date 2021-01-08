Совсем скоро в Казахстане планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса. Ученые обещают в скором времени представить препарат, который клинически доказал свою эффективность. Прививку наряду с рядовыми казахстанцами планируют получить и высокопоставленные чиновники. Кто из акимов области хочет вакцинироваться публично, читайте в материале Tengrinews.kz.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов хочет вернуть "людям нормальную жизнь и быт, которые были до коронавируса". Поэтому он согласен вакцинироваться публично, чтобы убедить жителей страны последовать его примеру.

"Нашему народу нужен коллективный иммунитет. Поэтому с помощью массовой вакцинации мы создадим несколько невидимых щитов, которые прерывают цепочку передачи вируса, косвенно защищая наших друзей и близких. Ведь среди нас будут люди, которые не смогут пройти вакцинацию.

Я предпочитаю казахстанскую вакцину и согласен публично привиться. Потому что в первую очередь хочу подать людям пример. Планирую вакцинировать членов семьи отечественной прививкой на платной основе", - добавил Досмухамбетов.

60-летний Махамбет Досмухамбетов

А вот аким Костанайской области Архимед Мухамбетов не хочет публично прививаться от коронавируса. Тем не менее он и члены его семьи готовы пройти вакцинацию.

"Единственный метод защиты от эпидемии - массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. При выборе вакцины значение имеют наличие регистрации и заключений о безопасности и отсутствие противопоказаний, а не производитель. На сегодняшний день вакцинация является добровольной", - говорится в ответе акимата региона.



48-летний Архимед Мухамбетов

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков солидарен со своим коллегой из Костанайской области. Он со своей семьей ждет препарат, который первым получит одобрение на массовую вакцинацию.

"Массовая добровольная вакцинация против коронавируса должна помочь людям надежнее защититься от болезни. Безусловно, речь идет о вакцинах, успешно прошедших необходимые стадии исследований и испытаний. Мы вместе с членами семьи выберем первый препарат, который получит госрегистрацию в Казахстане.

В планах нет освещения процесса получения вакцины", - сказал аким.



46-летний Абылкаир Скаков

А аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов пока не решил, будет ли прививаться от коронавируса.

"По мнению международных и отечественных специалистов, массовая вакцинация является самым эффективным способом остановить распространение коронавирусной инфекции. Поэтому полагаем, что данная мера необходима и в нашей стране.

Я и члены моей семьи готовы пройти вакцинацию. Предпочтение отдадим наиболее эффективной вакцине, которая будет доступна казахстанцам.

Превращать вакцинацию в публичное событие не считаю важным, но и не отрицаю такую возможность", - сообщил глава региона.



55-летний Кумар Аксакалов

Отметим, что среди региональных акимов прививку от коронавируса уже успел получить глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Он вакцинировался казахстанским препаратом от коронавируса QazCovid-in. Вакцинацию аким региона провел публично.



67-летний Бердибек Сапарбаев

Ранее казахстанские министры рассказали, будут ли прививаться от коронавируса, готовы ли сделать это публично и какую вакцину для этого выберут. Свое мнение высказали министр здравоохранения Алексей Цой, министр информации и общественного развития Аида Балаева, министр финансов Ерулан Жамаубаев, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, министр обороны Нурлан Ермекбаев, министр юстиции Марат Бекетаев, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

А вот министр образования и науки Асхат Аймагамбетов уже испытал на себе казахстанскую вакцину от коронавируса.

Напомним, казахстанская вакцина QazCovid-in уже находится на третьей стадии клинических испытаний. ВОЗ внесла препарат в мае 2020 года в список кандидатных вакцин. С сентября этой вакциной уже привились 244 казахстанца, а всего планируют вакцинировать более 3,5 миллиона человек.

Кроме того, в феврале 2021 года планируют начать массовую вакцинацию российским препаратом "Спутник V", произведенным в Казахстане.