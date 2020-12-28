В Казахстане продолжаются клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса. Подобный опыт проходят также в России и ряде западных стран. Редакция Tengrinews.kz узнала у казахстанских министров, будут ли они прививаться от коронавируса, готовы ли сделать это публично и какую вакцину для этого выберут.

По данным Министерства здравоохранения, в Казахстан поставка вакцины против коронавируса ожидается в феврале 2021 года. Вакцинация населения может начаться практически сразу, однако ее не планируют проводить массово.

Сначала противоковидные прививки хотят сделать тем, кто подвержен высокому риску заражения. К ним относятся медработники, педагоги, люди с хроническими заболеваниями, у которых коронавирус может протекать очень тяжело. Далее поэтапно планируют вакцинировать другие категории населения, которые также относятся к группе риска по коронавирусу.

При этом отмечается, что казахстанцы самостоятельно по желанию могут прививаться от коронавируса. В ведомстве заявили, что иммунизация населения является "практически единственной" защитой от эпидемии инфекционных заболеваний.

Алексей Цой

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил корреспонденту Tengrinews.kz, что ждет, пока какая-либо из вакцин докажет свою эффективность и пройдет госрегистрацию. После этого он намерен наряду со всеми казахстанцами получить прививку от коронавируса. Глава Минздрава отметил, что относится к группе риска, так как является работником сферы здравоохранения.

"Я буду делать прививку той вакциной, которая первой докажет свою безопасность и эффективность. Мне кажется абсолютно неважным, будет это российская, казахстанская или какая-то другая вакцина. Сегодня весь мир ждет качественного средства от COVID-19, и неважно, какого он будет производства.

Прививка должна быть эффективной и безопасной. Наша первая задача - не подвергать риску население и поскорее создать защиту для казахстанцев от вирусной инфекции в виде вакцинации", - сообщил Цой.

Он добавил, что может вакцинироваться от коронавируса публично. У него уже есть подобный опыт: он одним из первых делал прививку от гриппа в присутствии СМИ. Министр здравоохранения добавил, что члены его семьи сами будут принимать решение, получать им прививку от коронавирусной инфекции или нет.



Аида Балаева

Министр информации и общественного развития Аида Балаева заявила, что тоже готова пройти процедуру вакцинации публично, если того потребуют обстоятельства. Для этого она намерена выбрать вакцину отечественного производства, так как "доверяет казахстанским разработчикам".

"Если кому-то публичная вакцинация добавит уверенности и доверия, буду рада. Я не считаю подобное популизмом, учитывая, что через это уже прошли политики ряда зарубежных государств. Речь идет о способе показать безопасность прививки", - отметила глава ведомства.

По ее мнению, вакцинироваться должны все без исключения члены правительства, чтобы "показать обществу безопасность препарата". Балаева сообщила, что только после этого у казахстанцев "будет доверие к вакцине". Министр отметила, что прививки от COVID-19 получит вся ее семья.

"Массовая вакцинация - это самый действенный способ для борьбы с эпидемией. Об этом говорит история человечества. Поэтому она необходима и сегодня. Уверена, что эффект от вакцинации можно многократно усилить за счет соблюдения санитарных и дистанционных норм. Мы должны бороться с вирусом системными и комплексными мерами", - подытожила она.



Ерулан Жамаубаев. Фото: Liter.kz

А вот министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что не планирует вакцинироваться публично. Он отметил, что вопрос его вакцинации и членов семьи остается открытым. По данным главы ведомства, ситуация зависит от рекомендаций врачей после клинических испытаний вакцин.



Бейбут Атамкулов

С ним солидарен министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов. Он также не собирается вакцинироваться публично.

"Несомненно, я пройду вакцинацию. Я готов принять тот препарат, который будет запущен первым и пройдет соответствующее испытание. Но это личное, поэтому я не буду это делать публично. Я и супруга решили вакцинироваться. А дети уже взрослые, и поэтому сами будут решать этот вопрос", - сообщил министр.



Марат Бекетаев

Министр юстиции Марат Бекетаев сообщил, что доверяет специалистам вопросы здоровья, лечения и профилактики каких-либо заболеваний. Он заявил, что будет следовать рекомендациям врачей. Других сведений министр не предоставил.

Отметим, что редакция Tengrinews.kz направляла запросы касательно вакцинации министров и в другие ведомства. Однако в Министерстве труда и социальной защиты населения и Министерстве торговли и интеграции заявили, что адресованные Биржану Нурымбетову и Бахыту Султанову вопросы носят личный характер и не касаются их работы и деятельности. В Министерстве сельского хозяйства также отказались предоставлять какие-либо сведения.



Юрий Ильин

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин рассказал, что также планирует получить прививку от коронавируса отечественного производства при определенных обстоятельствах.

"Если мне будет необходимо, если нет никаких противопоказаний для организма и по рекомендации врачей, то можно пройти вакцинацию препаратом, произведенном в Казахстане. Я думаю, что вакцинироваться публично не имеет никакого смысла, так как я не нуждаюсь в таком пиаре", - поделился Ильин.



Асхат Аймагамбетов

А вот министр образования и науки Асхат Аймагамбетов уже испытал на себе казахстанскую вакцину от коронавируса. Прививку ему сделали в августе 2020 года. По словам министра, его "самочувствие было и остается хорошим". Министр образования добавил, что, несмотря на иммунитет от коронавируса, он соблюдает санитарные меры. Также Асхат Аймагамбетов отметил, что он ежегодно вакцинируется от гриппа и в целом соблюдает календарь прививок.

Напомним, сейчас в Казахстане на третьей стадии клинических испытаний находится отечественная вакцина QazCovid-in. Ее проводят ученые Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Препарат был зарегистрирован в списке кандидатных вакцин в мае 2020 года Всемирной организацией здравоохранения. С сентября вакциной привились 244 казахстанца. Всего в стране планируют обеспечить бесплатной вакцинацией от коронавируса 3,6 миллиона человек.