Результаты ПЦР-теста на COVID-19 у них оказались положительными. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в костанайском отделенческом управлении санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте.

- 30 декабря специалисты филиала «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг по Костанайской области по нашей заявке провели заключительную дезинфекцию в зале прилета АО «Международный аэропорт «Костанай» в связи с выявлением положительных результатов на COVID-19, - сообщила главный специалист костанайского отделенческого управление СЭК на таранспорте Бижамал ШАРЖАНОВА.

Напомним, самолет из Шарм-эль-Шейха приземлился в костанайском аэропорту 29 декабря. У 38 пассажиров из 188 не оказалось при себе справок о прохождении ПЦР-теста на COVID-19. Их поместили в карантинный госпиталь, чтобы взять ПЦР-анализ