Эти пассажиры прилетели из Шарм-эль-Шейха без ПЦР-справок на коронавирусную инфекцию.

Международный авиарейс «Шарм-эль-Шейх - Костанай» приземлился в аэропорту 29 декабря. На борту находилось 188 пассажиров и 7 членов экипажа.

- Специалисты санитарно-эпидемиологической службы и санитарно-карантинного пункта города Костанай по прилету международного авиарейса у всех пассажиров провели бесконтактную термометрии анкетирование и проверили наличие справок о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы РК, - сообщила "НГ" главный специалист Костанайскоого отделенческоого управления СЭК на транспорте Бижамал ШАРЖАНОВА. - Прибывшим лицам с температурой тела в пределах нормы, предъявившим справку с отрицательным результатом, разъяснили о возможных симптомах COVID-19 и взяли соответствующую расписку.

У 150 пассажиров справка была. А вот 38 пассажиров, прибывших без справки, поместили для изоляции в карантинный госпиталь в Тобыле. Там они будут находится до 3 суток, пока не получат результаты лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.