Он прошел в пятницу, 25 декабря. Это была последняя в 2020 году совместная пробежка ребят, которые называют себя беговой семьей. Беговой год хотелось завершить как-то по-особенному, идея пришла от коллег из других регионов.

Валентин Лукин для преображения в Снегурочку раздвинул руки, иначе костюм не сходился

- Мы смотрим на ребят из Уральска, Нур-Султана. Они бегают так же коллективно, как и мы, обвешиваются гирляндами, - рассказал «НГ» организатор сообщества KostanayRunners Валентин ЛУКИН. - Когда мы узнали, что 25 декабря в центре Костаная будут зажигать елку, решили, что мы должны бегать в это время, а лучше всего это сделать в костюмах.

Постоянная точка сбора ребят - Центральный сквер. Сам Лукин, рослый и крепкий мужчина с окладистой бородой, бежал в костюме Снегурочки.

- Ребята, у кого была возможность, принесли костюмы, и мы уже выбрали на месте, кто кем будет, - рассказывает Лукин. - Они сразу закрепили за мной роль Снегурочки. Быть ею, особенно с бородой, очень прикольно!

В итоге нормально побегать им, конечно, не удалось. Костюмированных постоянно останавливали люди, просили сфотографироваться, передать поздравления. Лукин, смеясь, рассказывает, что все-таки побежал за ними один мужчина, но и то, для того чтобы попросить сфотографироваться с его дочкой.

Валентин - инженер по образованию, но работает в наркологическом центре инструктором, в свободное время занимается смешанными единоборствами.

- Изначально бег был частью моих тренировок, - рассказал он «НГ». - Я не задумывался, сколько пробегаю, в какой обуви, правильно ли я все делаю. Утром - пробежка, вечером - спортзал. Сейчас я вижу молодых ребят в наркологическом центре, здесь мы имеем дело уже с последствиями. Когда-то у них был выбор: идти самореализоваться во дворе в непонятной компании или в спортзал, чтобы найти таких бегунов, как мы. Они не нашли правильного решения вовремя и поэтому оказались в наркоцентре.

В сентябре Лукин познакомился с участниками проекта «760 зеленых километров». Это бегуны, которые ездили по городам Казахстана, проводили марафоны в каждом, а уезжая, сажали деревья. Пришедших на встречу с ними в Костанае можно было пересчитать по пальцам. Именно тогда Валентин пробежал свой первый марафон. «Зеленые километры» посадили в Костанае, на набережной по ул. Гашека, саженцы елей. Лукин обычно бегает там, однажды утром его встретил еловый лесок.

- Они сделали очень важную вещь, - считает Лукин. - Очень обидно было, что нас тогда пришло 2-3, а в других городах, я смотрел в соцсетях, было по 20-30 человек. Подумал, почему ребята из другого города приезжают и сажают нам деревья, почему у нас нет такого сообщества? На этом мы сошлись с Аделиной Батанатовой, она из Лисаковска. Аделина бегает, познакомились мы с ней на том же марафоне, стали общаться по видеосвязи, границы между нашими городами то открывали, то закрывали. Она и катализировала идею создать такое сообщество. Мы очень переживали, что может не получиться.

Сейчас костяк сообщества KostanayRunners - 15-20 человек

Все организационные моменты теперь решают сообща, ведут страничку в Instagram. Сейчас на странице около 250 подписчиков, но большинство, как говорит Валентин, сторонние наблюдатели. Деятельность свою начали 19 ноября. Тогда на забег в парк Победы пришли только трое, не считая Валентина.

- У меня чуть руки не опустились, - вспоминает Лукин. - Но уже через неделю стало 10. Сейчас наш костяк - 15-20 человек. Кто-то уходит, кому-то просто не легло на душу. Но с постоянными бегунами у нас очень тесная связь. Мы по-настоящему семья: бегаем, снимаем видео, шутим, а после тренировки вместе пьем кофе. Наш девиз: «В духе спортивного единства». Наш общий бег - это коллективное преодоление себя. Ты бежишь, поддерживаешь того, кто бежит рядом. И это очень яркие эмоции на финише! Так или иначе, это сближает: ты не можешь без эмоций пойти домой, зарядившись энергетикой других.

Валентин считает себя новичком в легкой атлетике, поэтому бегать в коллективе для него легче, так набираешься больше опыта. Среди бегунов есть те, кто может рассказать, как ставить ногу, как выбрать правильно обувь, сколько пить воды. Когда Лукин начинал, он не знал всех тонкостей - бегал, и все. А сейчас отношение поменялось.

- Бегаем по 10 км, - рассказывает он. - Мы хотим видеть как можно больше бегающих людей в нашем городе. Если видим бегунов-одиночек во время своих тренировок, машем рукой, предлагаем присоединиться. Приглашаем всех желающих, мы поможем, проконсультируем! Мы выбрали очень удобный маршрут для всех - бегаем вокруг сквера. Если кто-то отстанет, это не проблема - по кругу ведь бегаем, догоним. Это всяко лучше, чем если бы мы бегали по прямой и кто-то посередине отстал и подумал: «Зачем оно мне?» А так отстал, мы подбежали, хлопнули по плечу, сказали: «У тебя все получится, мы справимся!» Он с новыми силами побежит дальше.

Новый беговой год ребята начнут в первое же воскресенье - 3 января. Сообщество очень ждет открытия триатлон-парка, чтобы заниматься там. Даже с их любительской точки зрения в триатлон-парке не хватает специальных беговых дорожек. А вообще, планов очень много: организовать собственные благотворительные забеги, собирать мусор и сажать деревья во время пробегов.

Фото из личного архива