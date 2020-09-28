Дмитрий КИМ, Галым ЧУАШЕВ и Айдын САДИБЕКОВ уже пробежали через 8 городов Казахстана, девятым стал Костанай. Всего они планируют за 18 дней посетить 18 городов, в которых пробегут 18 марафонов и 18 полумарафонов.

Марафон и полумарафон стартовали в 8:00 на площади облакимата

Стартовали 20 сентября в Талдыкоргане, последний пункт - Алматы, родина спортсменов.

Сегодня, 28 сентября, они собрались в 8 часов утра возле облакимата и побежали на Центральный стадион. С учетом кругов по стадиону Галым преодолел дистанцию 42 км 195 м, Дмитрий - 21 км 97,5 м. После этого пробега их достижения в рамках акции составили: 380 км у Галыма и 190 км у Дмитрия.

Дмитрий (второй справа) и Галым (второй слева) на Центральном стадионе

Цель проекта «760Greenkm» - привлечь внимание общественности к состоянию окружающей среды в Казахстане. Инициатором акции стал Галым, Дмитрий помог в организации, Айдын бежит вместе с парнями и поддерживает их по мере возможности.

В Костанае к участникам проекта присоединились местные спортсмены, неравнодушные к проблемам экологии. О проведении акции они узнали из инстаграма ребят @760greenkm. Название связано с тем, что парни бегут 18 марафонов по 42,195 км (если умножить эти числа, получится 759,510 - почти 760 км), в рамках акции планируют высадить не менее 760 деревьев - по одному на каждый километр.

В Костанае участники акции посадили 15 деревьев

Уже посадили около 150-200 деревьев, в том числе 15 - в Костанае, в парке 25-летия Независимости, куда Галым и Дмитрий поехали после пробега.

- В этом году у нас все сложилось - появилось время и возможности, также мы долго и упорно занимались бегом в последнее время, участвовали в международных забегах, - рассказал "НГ" Айдын Садибеков. - В своем проекте мы также делаем акцент на поддержку экологии, поэтому еще и высаживаем деревья. В некоторых города стараемся, как минимум, в двух местах посадить, но порой, как сегодня, только в одном, так как по времени не получается. Мы стараемся вести подсчёт как можно точнее, чтобы потом до 760 довести.

Для учета преодоленного пути парни используют Smart-часы и мобильное приложение Strava. На пробег выходят в спортивных костюмах с логотипом проекта. Между городами передвигаются на личной ГАЗели Дмитрия, ночуют в гостиницах и едут дальше. Следующая остановка - Актобе, куда они планируют приехать 29 сентября.

Айдын Садибеков: "В своем проекте мы делаем акцент на поддержку экологии"

Фото Ксении РЕБИК

