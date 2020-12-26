Данные о заболеваемости коронавирусной пневмонией и. о. руководителя управления здравоохранения Костанайской области Рустем АЙТБАЕВ предоставил сегодня, 26 декабря.

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Он сообщил, что с 1 по 15 декабря зарегистрированы 156 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ. Это на 30 случаев больше, чем за предыдущие две недели, а также на 66 больше чем общее количество заболевших в сентябре и октябре.

За первые 2 недели декабря выздоровели 74 пациента. Были ли случаи летального исхода, в ответе не сообщается.

Управление здравоохранения не предоставило информацию о заболевших ковидной пневмонией с 30 октября по 15 ноября, а также об общем количестве заболевших с 1 августа, хотя ранее руководитель информационно-аналитического отдела Ануар Едрисов обещал обнародовать эти данные.

Республиканский сайт coronavirus2020.kz публикует данные о пневмонии ежедневно, но не делает разбивки по регионам, как со статистикой по коронавирусу.

Согласно этим данным, в стране с 1 августа по 7 декабря были зарегестрированы 43 106 случаев ковидной пневмонии, выздоровели 30 956 пациентов, умерли 454 человека.

На 26 декабря было 45 265 заболевших (+2 159), выздоровели 32 669 пациентов (+1 713), умерли 489 человек (+35 случаев).

В управлении здравоохранения продолжают настаивать, что не могут и не будут предоставлять статистику по пневмонии с признаками КВИ ежедневно. Хотя 4 декабря заместитель главного санитарного врача Костанайской области Юрий Севастьянов на вопрос "НГ" о том, как часто управление здравоохранения предоставляет департаменту санитерно-эпидемиологического контроля данные о ковидной пневмонии, ответил: "У нас ежедневно ведётся учёт".