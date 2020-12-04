Заместитель главного санитарного врача Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ заявил сегодня, 4 декабря, на брифинге в РСК, что решения о продлении карантина после 7 декабря пока нет. Региональный оперативный штаб мониторит ситуацию.

Фото РСК

- Всего с апреля по декабрь проведено 168 244 исследования на ковид, из которых положительных было 5 639, - ответил Севостьянов на вопрос «НГ» и добавил: - У нас также идёт учёт случаев гриппа, в настоящее время их лабораторно подтверждено 3. Эпидсезон начинается, регистрация случаев ОРВИ проводится в штатном режиме.

Заместитель главного санврача региона сообщил, что с 6 ноября по 3 декабря провели 2 108 рейдов мониторинговых групп, которые охватили 9 755 объектов и в 1 432 объектах выявили нарушения режима карантина. Общая сумма вынесенных штрафов - 52 млн тенге.

Журналисты попросили прокомментировать протест хозяев маленьких магазинов против "произвола мониторинговых групп".

- Надо спросить какие у них были жалобы конкретно, - сказал Севостьянов. - Если магазин работает в неположенное время или нарушает санитарный режим, к нему, конечно, применяются административные меры. Надо разбираться по каждому случаю отдельно. Требования действуют полгода, их предприниматели знают, но нарушают. Идут жалобы на действия мониторинговых групп - что они что-то неправильно оформили... Надо соблюдать все требования и тогда не будут возникать дела.

Также он сообщил, что в период новогодних праздников, скорее всего, не будет снят запрет на массовые мероприятия, так что от традиционных гуляний на улицах придётся отказаться.

- Это будет зависеть от ситуации. На данный момент все культурно-массовые мероприятия запрещены. Если ситуация улучшится, возможно, будут приняты какие-то меры по послаблению карантинных мер, – пояснил Юрий Севостьянов. - Развлекательные мероприятия запрещены, чтобы не создавать скученность и не способствовать распространению вируса.

- Как часто управление здравоохранения предоставляет вам данные по ковидной пневмонии? - спросил корреспондент «НГ».

- У нас ежедневно ведётся учёт, - ответил Севостьянов. - Проблем с этим нет. В данный момент у меня данных нет с собой, но проблем с регистрацией нет.

16 ноября руководитель информационно-аналитического отдела управления здравоохранения Костанайской области Ануар ЕДРИСОВ пообещал предоставлять данные о заболевании ковидной пневмонией раз в две недели. Однако вплоть до 3 декабря никакой информации из этого ведомства не поступало.

Редакция «НГ» продолжает настаивать, чтобы эти данные предоставлялись ежедневно, так как мы считаем, что сокрытие этой статистики ведёт к недооценке угрозы опасности распространения коронавируса как со стороны властей, так и со стороны граждан.



