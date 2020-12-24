Областной информационный штаб третий день подряд не сообщает общее количество выздоровевших от КВИ в регионе. Последний раз штаб предоставил данные по состоянию на 20 декабря. На тот момент в области излечились от коронавируса 6 796 человек. На республиканском сайте в это же время значилась цифра 6 699.

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Общее количество выздоровевших пациентов в областной и республиканской статистике давно расходится, вопрос о причинах этого так остался без ответа. Но вот ежесуточное количество выздоровевших в регионе, получаемое нами из разницы двух дней, совпадало с ежедневной информацией на сайте coronavirus2020.kz.

Согласно статистике республиканского сайта, 22 и 23 декабря в Костанайской области выздоравливали по 156 человек. Произведя нехитрые расчеты (6 796 + 156 + 156), мы получили 7 108 выздоровевших. Вот только эта цифра превосходит количество заболевших в регионе - 7 073 случая по данным областной и 7 072 по информации республиканской статистики.

Почему получаются такие цифры, в областном информационном штабе до сих пор не ответили. Отметим лишь, что по данным сайта coronavirus2020.kz в регионе выздоровели 7 011 человек.

Как и в последние два дня, в штабе предоставили лишь количество заболевших за прошедшие сутки 23 декабря - 65 жителей области, темп прироста заболеваемости - 0,9% и разбивку по районам.

"Заболевшие: 26 жителей Костаная, 11 – Рудного, 7 – Карабалыкского района, 6 - Костанайского района, 4 – района им. Б. Майлина, 3 – Федоровского района, по 2 случая среди жителей Аулиекольского района и Аркалыка, по 1 случаю Житикары, Денисовского, Камыстинского, Мендыкаринского районов. 49 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 2 с профилактической целью, по прибытию авиатранспортом с Египта. Из числа инфицированных 45 с симптомами заболевания, 20 бессимптомные", - говорится в сообщении.