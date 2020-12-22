Темп прироста заболеваемости за вчерашние сутки, 21 декабря, составил 0,9%. Данные об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе предоставили в областном информационном штабе.

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Среди заболевших 32 жителя Костаная, 11 – Карабалыкского района, 10 – Рудного, 6 – Мендыкаринского района, 5 – Житикары, 1 - Костанайского района.

- 53 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 1 с профилактической целью, при пересечении государственной гостиницы через автопереход «Убаган», - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 50 с симптомами заболевания, 15 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 21 декабря зарегистрирован 6 941 случай COVID-19, из них 6 796 пациентов выздоровели.

По данным республиканского сайта coronavirus2020.kz, в регионе 6 940 заболевших и 6 699 выздоровевших.