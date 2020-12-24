Такое решение сегодня, 24 декабря, принял Костанайский городской суд.

Фото из архива "НГ"

Баннер с надписью «Мы против строительства в нашем дворе!» вывесили 12 августа на стене дома № 183 по ул. Баймагамбетова. Жильцы таким образом пытались остановить возведение 9-этажного здания общежития медицинского училища. Но приехали сотрудники горакимата, после чего баннер был снят.

Пенсионерка Вера КРЮКОВА собирала взносы жильцов на покупку баннера и оплату работ по его монтажу. Поэтому она подала исковое заявление в Костанайский городской суд с требованием взыскать с ответчика - ТОО «KZ PROJEKT STORY-INNOVATION» - материальный ущерб в размере 36 000 тенге.

- Примерно через час после того, как вывесили баннер, приехала автовышка с двумя рабочими и, несмотря на возражения жильцов, сорвали баннер, при этом повредив его, - указала Крюкова в исковом заявлении. - Рабочие не представились и не пояснили, по какому праву и на каком основании сорвали и повредили наш баннер. Сказали, что у них распоряжение их начальства, но какого предприятия - назвать отказались. По моему заявлению в полицию был дан ответ о принадлежности автотранспорта ТОО «KZ PROJEKT STORY-INNOVATION».

Баннер снимали под присмотром представителей городского акимата, но против них Крюкова никаких требований не предъявляла. Чиновники объясняли, что баннер «нарушает архитектурный стиль здания», а также жильцы нарушили приказ министра национальной экономики РК от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства».

- Мы специально подали иск только на возмещение ущерба, чтобы не вступать в дебаты с акиматом по поводу того, могли мы его вывесить или нет, - пояснил «НГ» жильец дома № 183 по ул. Баймагамбетова Валерий РАЙХЕРТ. - Но суд пригласил на заседание в качестве третьего лица городской отдел архитектуры. Мы требовали только возместить ущерб, но суд отзыв отдела все-таки получил. Там чиновники вновь ссылаются на приказ № 750. Когда на предварительном заседании присутствовал юрист отдела архитектуры, я его попросил указать в отзыве описание архитектурного стиля нашего дома. Естественно, он ничего в итоге к отзыву не прикрепил. Но суд дистанцировался от этого вопроса, потому что у нас нет этого требования в иске.

По словам Райхерта, представитель ТОО «KZ PROJEKT STORY-INNOVATION» с иском не согласился. А также сообщил, что машина у фирмы в аренде, а кто был за рулём в тот день, он не знает. Тем не менее, суд, опираясь на видеозаписи, сделанные жильцами во время демонтажа, полностью удовлетворил иск.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.

Валерий Райхерт также сообщил, что жильцы продолжают добиваться признания строительства общежития медколледжа незаконным. Рассмотрение апелляционной жалобы в областном суде назначено на 5 января 2021 года.