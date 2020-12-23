Председатель специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области Ерканат ЖУМАТАЕВ прокомментировал "НГ" инцидент с выездом из двора в микрорайоне Аэропорт в Костанае.

Кадр из видео

Перепалка между двумя водителями, одним из которых оказался председатель СМЭС, а вторым - сотрудник управления специализированной службы охраны, попала на видео, кроторое нам прислала 21 декабря подписчица аккаунта "НГ" в Instagram.

Видео вызвало большой резонанс, так как спор водителей, ни один из которых не хотел уступить дорогу, спровоцировала, по словам подписчицы, чуть ли не километровую пробку.

- Ситуация очень простая, - сообщил Ерканат Жуматаев. - На узком и длинном коридоре получилась коллизия между правилами парковки и движения во дворе. В итоге "Форд" и второй автомобиль проехали. Более автомобилей на этом участке не было. С водителем "Форда" мы расстались без претензий. Хочу поблагодарить редакцию "НГ" за возможность дать комментарий и поздравить читателей с наступающим Новым годом!

По словам Жуматаева, весь инцидент длился не более 45 секунд.