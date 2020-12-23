Видео, на котором два водителя эмоционально выясняют отношения при заезде к дому № 33 в микрорайоне Аэропорт, прислала "НГ" 21 декабря подписчица нашего аккаунта в Instagram. Она стала свидетельницей того, как водитель KIA со столичными номерами не пропустил водителя "Форда-Сьерра".

Между автомобилистами прямо на дороге началась перепалка. Оба вышли из машин. Из-за этого создалась пробка и многие водители, в том числе и наша подписчица, были возмущены хамским поведением водителей. Более того, по словам очевидцев, владелец KIA так и не уступил дорогу и проехал по тротуару. В этом водителе подписчики узнали председателя Специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области Ерканата ЖУМАТАЕВА, о чем написали в комментариях.

"НГ" обратилась за комментарием в полицию и к председателю СМЭС.

- Вторым участником инцидента, который на видео стоит спиной, является сотрудник управления специализированной службы охраны, что находится в ведомстве МВД, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области. - В настоящее время дается правовая оценка действиям водителей.

В пресс-службе уточнили, что не знают, кем является первый водитель. Но отметили - если он окажется судьей, то из-за неприкосновенности судей полицейские не смогут напрямую привлечь его к ответственности, а лишь направят предписание в областной суд.

В приемной председателя СМЭС на просьбу прокомментировать инцидент сообщили, что Ерканат Жуматаев пока занят, но, как только освободится, сразу позвонит корреспонденту "НГ".