Асхат Аймагамбетов отметил, что решение по организации групп для консультаций должны принимать школы с учётом мнения родителей и учителей.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов разъяснил, как должны проводиться индивидуальные консультации в группах не более пяти человек во внеурочное время. По его словам, эта работа не является обязательной и проводиться должна по желанию педагогов и родителей в случае необходимости.

"Группы до пяти человек для консультационных занятий нужно воспринимать как возможность. Это не означает, что каждый учитель обязательно должен по пять человек группы создавать и заниматься. Это рекомендации, которые мы вынесли, исходя из результатов мониторинга дистанционного образования. Если учитель считает необходимым дополнительно заниматься с учениками помимо дистанционного обучения, то вот такое разрешение имеется. По этим вопросам школа должна сама принимать решение, посоветовавшись между собой с учителями. Нужно правильно понимать этот вопрос и правильно организовать эту работу", – сказал он.

Председатель Комитета дошкольного и среднего образования Майра Мелдебекова в свою очередь также подчеркнула, что небольшие группы до пяти учеников будут созданы для повышения уровня знания у детей, отстающих от школьной программы.

"Эта работа будет проводиться по желанию как самих родителей, так и учителей", – уточнила она.

Майра Мелдебекова также напомнила, что в третьей четверти будет продолжен формат обучения, который был во второй.

"В третьей учебной четверти по решению МВК будет продолжен формат обучения, который был во второй четвери. К тому же в третьей четверти дополнительно учащиеся 9-11 классов, выпускных классов, по причине того, что будут сдавать итоговые экзамены, которые подлежат государственной аттестации, а также экзамены для поступления в вузы, будут обучаться в комбинированном формате. 70% предметов будут преподаваться в штатном формате, 30% – дистанционно", – рассказала Майра Мелдебекова.

Министр Асхат Аймагамбетов добавил, что для учащихся 9-11 классов в традиционном формате будут преподавать предметы, включённые в ЕНТ, а также те, по которым возникают трудности.